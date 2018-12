Must read: Linke rente-onwikkeling

Must read

Aandelen blijven een goede keuze

De ontspannen beleggingsvisie voor 2019 van Fidelity International. "Wij zijn nog ver verwijderd van de paniekmodus."

Lagere olieprijs steekt stokje voor normalisering rentebeleid

De ECB gaat nu in haar ramingen uit van een olieprijs van 60 dollar. Dat is 15% lager dan twee maanden geleden. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de inflatieverwachtingen, aldus Edin Mujagic.

Bitcoin op weg naar nul

De prijs van bitcoin ligt inmiddels lager dan de kosten om de 'munt' te minen. Dat voorspelt weinig goeds voor bitcoin, aldus hoogleraar Atulya Sarin.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,27% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,52% (ytd)

Linke rente-ontwikkeling

De Amerikaanse rente-inversie (de rente van de Amerikaanse 3-jaars is hoger dan van de 5-jaars) verklaart mede het huidige gure klimaat op de aandelenmarkt. Rente-inversies waren immers vaak de voorbode van een recessie. Ook RTL Z bericht er uitgebreid over.

Goud heeft er een concurrent bij

Gold’s got a challenger as the most valuable precious metal https://t.co/oQVz7h0Lu3 pic.twitter.com/8Bq9oh9LwJ — Bloomberg (@business) 5 december 2018

Winst stinkt niet

Beleggen in sigaretten, drank en drugs: verstandig of niet?

Zuid-Koreaanse zorgen

South Korean experts see growing risks from slowing economy, China: BOK survey https://t.co/5DB3K456BC pic.twitter.com/0UejN4NnX1 — Reuters Top News (@Reuters) 5 december 2018

Vergeet inflatie niet

De correlatie tussen aandelen en obligaties is een belangrijke factor in spreiding. Deze correlatie verschilt (helaas) in de tijd. De reden daarvan is inflatie, zo blijkt uit een omvangrijke studie.

Het Turkse probleem is groot

Turkey's Economy Is A House of Cards - Consumer Debt Crisis Emerges https://t.co/u9lmy0S2fs — zerohedge (@zerohedge) 5 december 2018

Psychologie is ook belangrijk

Barry Ritholtz legt helder uit hoe hij als vermogensbeheerder behavioral finance inzet, inclusief de jaarlijkse mea culpa. Must read voor mensen die beleggen voor anderen.