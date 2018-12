Must read: Sombere vooruitzichten

Must read

De passieve Index 20+ loopt binnen

De rollen zijn omgedraaid; de passieve index, de Index 20+ van Marcel Tak, doet het nu beter dan de actieve IEXFonds 40. Marcel Tak legt uit wat hij goed doet.

Fintech: Europese banken moeten oppassen

Volgens Guy de Blonay van Jupiter AM is het innovatiebudget van Europese banken te laag om disruptieve fintechs te weren.

Apple koopt Tesla

En negen andere krankzinnige voorspellingen voor 2019 van Saxo Bank.

UBS legt fondsen in 2019 langs ESG-meetlat

UBS gaat in 2019 vrijwel alle fondsen, die het zijn klanten aanbiedt, voorzien van een eigen ESG-keurmerk. De scores kunnen uiteenlopen van 1 tot 10.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,93% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,34% (ytd)

De comeback van aandelen EM en vastgoed

November maakt een beetje goed wat oktober aan rendement verloor. Amerikaanse beleggers hadden het meeste profijt van vastgoedbeleggingsfondsen en aandelen EM.

Maar Goldman Sachs is somber over het vervolg

Net als JP Morgan dat nu meer waarde ziet in cash dan in aandelen.

Goldman sees another weak year for markets after a lousy 2018 https://t.co/j43IGwPjlb — Bloomberg (@business) 4 december 2018

The day after

Reuters: China en VS leggen handelsakkoord verschillend uit. Dat heeft de markt inmiddels ook in de gaten.

Winter is coming

Maar niet bij Game of Thrones, maar in de cryptosector. Voor de klimatologische omstandheden op aarde is het geen slecht idee als er heel snel een einde komt aan het minen van digitaal geld.

Hoe hebben de obligatiekoningen het gedaan?

Tien jaar geleden waren Bill Gross en Jeffrey Gundlach de gekroonde obligatiekoningen. Hoe hebben ze het er in de tussentijd vanaf gebracht?

Tak maakt wat los

“Financiële instellingen mogen term duurzaam niet meer gebruiken bij aanprijzen beleggingsproduct” stelt @MarcelTak voor.



“duurzaamheid en groen beleggen vaak meer een marketingtool dan dat het bewust beleggen betreft op een ethisch hoger niveau”https://t.co/gXiUcCbla8 — Wilte Zijlstra (@wilte) 3 december 2018

Dromen van een machtige euro

Brussels plans euro challenge to dollar dominance https://t.co/TBZkOu6nas — Fabrizio Goria (@FGoria) 3 december 2018

Opvallende move