Must read: Tech -11%

Dalende koersen nopen Fed tot koersverandering

Dalende aandelenkoersen hebben Fed-voorzitter Jerome Powell aangezet tot een opmerkelijke U-turn. De Amerikaanse rente gaat minder hard omhoog en dat is goed voor de aandelenmarkten, schrijft monetair econoom Edin Mujagic, die zijn eigen gelijk bevestigd ziet.

Fed is nog altijd beste vrienden met banken

De Federal Reserve is volgens The Wall Street Journal nog altijd beste vrienden met het bankwezen. Dat blijkt uit de rentemarge die zich in het voordeel van de banken ontwikkeld.

Verkiezing Dutch Investment Influential: Laatste dag

Vandaag de laatste dag van de verkiezing van de meest invloedrijke Nederlandse belegginsprofessional. Krijgen we eindelijk een vrouw als winnaar? Stem!

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,41% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,74% (ytd)

Tech -11%

Momentum stocks face a second test this week as tech earnings loom https://t.co/yovgLWXVlu pic.twitter.com/IylHRY7Q0l — Bloomberg Markets (@markets) 29 november 2018

Vijf tekenen van een private equity-bubbel

Komt 'ie dan? Zo herkent u een private equity-bubbel.

Wat zijn de opties van May?

Almost everyone agrees that Theresa May’s Brexit deal won’t get through Parliament when it comes to a vote on Tuesday week. But can anything else? https://t.co/aYT8FWVLCj — Bloomberg Brexit (@Brexit) 29 november 2018

Grote hap

De Amerikaanse aandelenmarkt is goed voor bjna 40% van de wereldwijde aandelenmarkt. Japan slechts voor 7,8%. Tussen de eerste en tweede markten zit een verbijsterende meer dan 30 procentpunten verschil. En Hongkong is veel groter dan Frankrijk of het VK.

