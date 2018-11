Must read: Powell blijkt toch duif

Niet bang voor disruptie

Jorik van den Bos, verantwoordelijk voor de dividendfondsen van Kempen, vreest de huidige disruptietrend niet. Sterker, het biedt een waardebelegger, zoals hij is, zelfs extra kansen.

Kunstmarkt wijst de weg

De kunstmarkt toont volgens econoom Joachim Fels van Pimco opmerkelijke parallellen met de echte economie. “Vooral het hogere segment is een spiegel van de economie en de samenleving.” Fels somt 5 frappante overeenkomsten op.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,57% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,92% (ytd)

Fed-voorzitter Powell matigt rentetoon

Is hij bang voor Trump geworden, of vreest ook hij mindere economische tijden voor de VS?

Oplossing of oorlog

Later deze week prikken Trump en Xi een vorkje tijdens de G20. Er valt veel te bespreken. Komt er een oplossing voor het huidige handelsconflict. Reuters legt uit wat er op het spel staat.

Zelf doen is goedkoper

Online Vermogensbeheer blijkt veels te duur.

Nu nog makkelijker winst maken

Trouw: Shell betaalt volgens ingewijden al jaren geen winstbelasting in Nederland. Een vertrouwelijk intern document van het ministerie van financiën ondersteunt dat.

Als machines de beurshandel overnemen

