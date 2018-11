Must read: Waar liggen nog wel kansen?

Must read

Morgan Stanley: In 2019 wordt alles volkomen anders

Morgan Stanley laat er in zijn beleggingsvisie voor 2019 geen misverstand over verstaan. De bullmarkt in de techsector is voorbij. Dekking kan worden gezocht in cash, value-stocks en beleggingen in de emerging markets.

Europese fondsbeleggers ontvluchtten de markt

Oktober was voor de Europese fondsindustrie een maand om snel te vergeten. Beleggers verkochten massaal aandelen- en obligatiefondsen en parkeerden de opbrengst in veilige geldmarktfondsen. Detlef Glow, hoofd research van fondsenanalist Lipper, neemt de beroerde cijfers door.

Uitverkiezing Dutch Investment Influential: Nog drie dagen

Vorige week waren de voorrondes. Maandag is de finaleweek begonnen van de uitverkiezing van de meest invloedrijke Nederlandse belegger. Krijgen we eindelijk een vrouwelijke winnaar? Stem!

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,82% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,10% (ytd)

Negatief rendement voor iedereen

Verkoop De Volksbank opnieuw uitgesteld

Want de overheid denkt nu nog niet de juiste prijs te kunnen krijgen voor het genationaliseerde moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen een jaar extra de tijd om winstgevender te worden.

Een nieuwe brexithobbel

Cash is niet de oplossing

Beleggingshuizen vertrouwen de markt steeds minder. Maar of niet beleggen de oplossing is? Ben Carlson van A Wealth of Common Sens zocht uit hoe vaak cash het beter deed dan obligaties en aandelen. Dat bleek niet zo vaak.

Niets aan de hand?

Zeer interessante longread van The New Yorker over de nu al catastrofale gevolgen van de opwarming van de aarde en de toch wel kwalijke rol die de olie-industrie hierin speelt.

EM valuta in herstel

Lees ook: Dat was de dollarstijging.

"Is the worst over?: Emerging markets’ currencies have staged a comeback"



"Better-aligned currencies have also begun to work their magic on trade imbalances"https://t.co/AtvVycVPyn — Léon Cornelissen (@Leonmwc) 28 november 2018

Rabobank werkt het beste samen

Negen financiële instellingen zijn door de Europese Commissie aangemerkt als koplopers in het samenwerken met startups. Onder de geprezen financiële spelers bevinden zich Rabobank en Matercard, aldus Banken.nl.