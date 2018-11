Must read: Brexithamsteren

Must read

Ja, het is al begonnen. Plus cash doet het nu beter dan Amerikaanse aandelen en rode vlag voor Amerikaanse groei.

Politiek is niks voor de AFM

Prima dat de AFM zijn visie deelt over de digitalisering, maar misschien kan de AFM wat efficiënter werken en ja, een toezichthouder moet zich niet bezighouden met politieke analyses, aldus Marcel Tak.

Bankiers laven zich aan welvaart rijken

Zelden is er in zo korte tijd zoveel rijkdom bijgekomen als de afgelopen tien jaar. Voor private bankers was daarmee de tafel gedekt. De vraag is hoe lang het feestmaal nog duurt.

Dutch Investment Influential: De finale is begonnen!

Gaat er eindelijk een vrouw met de buit vandoor? Stem!

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -5,45% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,24% (ytd)

Bijzonder jaar

Zelden is cash de beste assetklasse. Nu wel, na een jaar waarin Amerikaanse aandelen het eerst het best deden.

Saudi's pompen door

Saudi Arabia is pumping as much as 11.2 million barrels of crude a day https://t.co/9bICwbxOdd pic.twitter.com/647AYpXbA8 — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

En banken stinken door

Onderzoek: banken investeren nog volop in fossiele brandstoffen https://t.co/l5kPp81ykk — NOS (@NOS) 26 november 2018

Rode vlag

Capital-spending slowdown flashes a warning for 2019 U.S. growth https://t.co/V4ZwkJzUxP — Bloomberg (@business) 27 november 2018

Hedgefondsen hebben slechtste jaar sinds 2008

De teller staat nu gemiddeld op -2,15% voor 2018.

Onee, hamsteren