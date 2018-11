Must read: Chinese beurs lonkt

Must read

Plus: EM-valuta gaan herstellen, een nieuw pensioenstelsel, Black Friday was vooral e-commercefeest, lage olieprijs en meer.

Dat was de dollarstijging

De valuta van de opkomende markten zaten dit jaar in de hoek waar de klappen vielen. Alle verloren aan waarde ten opzichte van de dollar. Maar het tij keert in hun voordeel. Beleggingshuizen zien de dollar volgend jaar weer verzwakken. Een uitgebreide analyse.

Beleggers lijden aan skeuomorfisme

Heeft u er ook last van?

Bigdata - wat kunnen assetmanagers ermee?

Grote vermogensbeheerders als BlackRock en J.P. Morgan AM verzamelen al heel veel data, maar verzamelen is niet de crux. Hoe deze data te goed te gebruiken, dat is veel lastiger. Een praktijkvoorbeeld.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -5,47% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,24% (ytd)

"I am so sorry"

Hedgefondsmanager zegt in een Youtubefilmpje huilend sorry tegen zijn klanten voor de gigantische verliezen die hij heeft geleden. Onthutsend.

Hier is de oplossing voor het pensioenstelselprobleem

Ook FAANG moet eraan geloven

Winkelblues

Reuters: De laatste Black Friday was vooral een groot feest voor e-commerce.

Nederland staat aan de vooravond van een revolutie

Willem Vermeend: Het komende decennium zal ons leven en werken door revolutionaire ontwikkelingen ( digitaliseren, nieuwe technologie en klimaatverandering) spectaculair gaat veranderen. Nederland moet daarom volop investeren in digitalisering, nieuwe technologieën en innovatieve projecten op het terrein van het klimaatbeleid.

Stap in de Chinese markt

Aldus beleggingsadviseur Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office.

Tanken!

Marketwatch geeft 7 redenen waarom de olieprijs zo laag staat.

Bitcoin duikt onder 4000 dollar

Voor beleggers in de bitcoin is de gifbeker nog steeds niet leeg. De digitale munt zette dit weekend de neergang in een rap tempo voort en duikelde tussentijds naar het laagste niveau sinds september 2017.

"We have good life insurance. We’re better off dead"

Het huiveringwekkende verhaal van een Amerikaanse echtpaar met te veel schulden, hetgeen een normaal Amerikaans fenomeen is.

Italië heeft een renteprobleem

Het is de reden dat de Italiaanse regering alsnog iets gaat doen aan de feestbegroting.