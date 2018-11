Must read: Neemt de Fed een rentebreak?

Must read

De grootste risico's van 2019

Voor 2019 is het aantal risico's dat het rendement van beleggers bedreigt ongebruikelijk groot. Drie professionals over Brexit, Italië, Trump en wat ons verder boven het hoofd hangt.

Mannen, waar zijn jullie nou?

Dat vrouwenoffensief bij de verkiezing voor de Dutch Investment Influential 2018 werkt. De heren hebben het nakijken in het tussenklassement.

Een snufje wiskunde voor betere ESG-portefeuille

Neem een wereldwijde index als de MSCI World en sorteer daar de rotte ESG-appelen uit. Pas op voor alle neveneffecten, die econometristen en wiskundigen kunnen helpen uit te vlakken.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -5,76% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,58% (ytd)

De beste en slechtste markt allebei in China

Chinese aandelen in de min en obligaties juist vol omhoog.

Het Trumpgevaar

The threat to growth from raging trade war https://t.co/6k44lr1zdd — Hans Stegeman (@hanswstegeman) 23 november 2018

Top 3 internetaandelen

Here are JPMorgan's top 3 Internet picks right now https://t.co/cIyS103kfq (via @BarronsOnline) — MarketWatch (@MarketWatch) 23 november 2018

Duitsland in mineur

German economic growth falls to the weakest in almost four years as both services and manufacturing cool https://t.co/qEtvSpMHmS pic.twitter.com/TKbj3LkXR0 — Bloomberg (@business) 23 november 2018

Schandalig

Waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen: https://t.co/wy1dZJD4Ls pic.twitter.com/b4IzbIV7Og — Het Parool (@parool) 23 november 2018

Neemt de Fed een break?