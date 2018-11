Must read: Wie wil er nog Italiaanse schuld?

Must read

De Italianen zelf niet. En Hasenstab voorspelt perfecte storm Amerikaanse obligatiemarkt en zondag is de dag.

Actieve managers verslaan benchmarks, maar onvoldoende

De aandelenmarkt werkt niet perfect en actieve fondsmanagers weten daar gebruik van te maken, maar verslaan hun benchmarks net niet genoeg om de hogere kosten goed te maken.

Hasenstab voorspelt perfecte storm Amerikaanse obligatiemarkt

Niet aandelen, maar obligaties zijn het gevaar. Drie factoren kunnen de Amerikaanse rentes volgend jaar naar onvoorziene hoogtes duwen. Michael Hasenstab van Franklin Templeton Investment luidt de noodklok.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -5,61% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,49% (ytd)

Beleggen zonder Brexit en andere macrofactoren

Biedt langetermijnbeleggen nog kansen in een wereld die door digitale disruptie in sneltreinvaart verandert? Ja, zeggen ze bij Comgest. "Bedrijven die succesvol inspelen op de vergrijzing en de opkomst van de middenklasse in opkomende markten zijn spekkoper."

Goldman Sachs is de slechtste performer in de Dow in 2018 en noteert nu onder boekwaarde.

Italianen willen eigen schuld niet

Geen fake nieuws, maar fake spreiding

Dit artikel waarschuwt voor de fake spreiding in uw portefeuille. Dat wil zeggen een bak vol beleggingen met producten die vroeger misschien hip waren, maar nu allang niet meer het doel van de portefeuille heiligen. Dat is geen spreiding.



Volatiliteit EM normaal

Zondag is de dag