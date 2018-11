Must read: Dáág nieuw pensioenstelsel

Must read

Dividend groeit wél stevig door

De Janus Henderson Global Dividend Index maakte in het afgelopen kwartaal een flinke sprong. Wereldwijde dividenduitkeringen namen met maar liefst 9,2% toe, excl. speciale dividenduitkeringen en valuta-effecten (lees: sterkere dollar). Vooral tech, financials en mijnbouwers maakten aandeelhouders blij met hogere winstuitkeringen.

JP Morgan AM: High yield-obligaties VS zijn koopwaardig

De high yield-obligatiemarkt heeft in oktober en november stevige klappen gekregen. Nu de gemiddelde rente op Amerikaanse junk bonds de 7% is genaderd, ziet JP Morgan AM weer goede kansen.

Mary Pieterse-Bloem aan kop in DII 2018

Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggen bij ABN AMRO MeesPierson, gaat na twee dagen op kop in de verkiezing van de meest invloedrijke beleggingsprofessional 2018. Vrouwen hebben het dit jaar voor het zeggen. Stem ook!

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,74% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,56% (ytd)

Pensioenonderhandelingen geklapt

De pensioenonderhandelingen zijn geklapt. Na zeer langdurig praten over de hervorming van de oudedagsvoorziening komen kabinet, werkgevers en de bonden er toch niet uit. De bonden vinden dat er niet genoeg geboden wordt. Hier het verhaal van De Volkskrant.

Amerikaanse rentestijging en hedgingkosten gaan gelijk op

Waardoor het voor Europese beleggers die wel Amerikaanse schuld willen hebben maar niet het bijbehorende valutarisico niets valt te verdienen.

'Yes', yields are so much higher in the US than in the Eurozone, but so are hedging cost! pic.twitter.com/5U02xggbL2 — jeroen blokland (@jsblokland) 21 november 2018

Blij dat ik rij. Not.

Het gaat goed met de Nederlandse economie, dus het bedrijfsleven liep vorig jaar 1,3 miljard euro aan schade op door files. Sinds het uitbreken de economische crisis was de schade niet zo groot. De A4, tussen Burgerveen en het Prins Clausplein kostte het meeste geld: 23,8 miljoen euro. De schade aan het gezinsleven is in de filekosten niet meegenomen. Waar staat u dagelijks vast?

Onderwijl worden diesels steeds meer uit Duitsland verbannen

Huge: German court bans diesel vehicles on key autobahn https://t.co/JIZ074QFLo — willem middelkoop (@wmiddelkoop) 21 november 2018

Er hoeft maar iets mis te gaan en ...

US stocks priced to perfection https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/pMXLvcghe1 — Robeco Asset Management (@Robeco) 21 november 2018

Tech sell-off biedt gouden instapkans (of niet?)

Neem Apple. "Dat is nu, rekening houdend met de enorme cash-reserves, 10 keer de winst waard." Een koopje, beweert Marketwatch-commentator Tim Mullaney. Er zijn ook analisten die de koers van Apple en de andere FAANG-leden juist verder zien dalen.

Hoe goed is uw financiële adviseur?

Dat hangt niet alleen af van de beleggingsresultaten.

Te mooi om waar te zijn

Het lukt dubieuze bedrijfjes nog steeds om particuliere beleggers te verleiden met 'hoogrenderende' obligaties en andere 'buitenkansjes'. FD sprak zeven gedupeerden. 'Het zag er heel mooi uit.'