Must read: FANG doet bang

What goed up.... Verder Fed voorkomt geen harde landing economie VS en Brexitdeal door parlement wordt spannend.

Fondsen strijden om beste themabeleggers

Vermogensbeheerders zetten vol in op themabeleggen, kapen experts bij elkaar weg. Maar Morningstar waarschuwt voor voorbarige conclusies.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,39% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,95% (ytd)

Keurt het Britse parlement het Brexitplan goed (genoeg)?

The numbers look trickier than ever for Theresa May to gain MPs' approval for her Brexit plan https://t.co/iRpTmSZ9wp — Bloomberg Brexit (@Brexit) 19 november 2018

FANG doet Bang

Flesh wound ...FAANG bang https://t.co/TFazQyTiAj — STFR Lindzon (@howardlindzon) 19 november 2018

Maar Zuckerberg had al wat verkocht

Actieve managers verslaan de index

Door net als de index te doen. Rara.

Geen loonsverhoging

De kostenoorlog onder assetmanagers zorgt ervoor dat een loonsverhoging er niet inzit voor hun personeel.

Pensioenfonds in groene obligaties

Het ABP heeft 49 miljoen geïnvesteerd in groene obligaties van de Wereldbank. De belegging is een kleine stap in de doelstelling van het ambtenarenpensioenfonds om in 2020 tot minstens 58 miljard euro aan duurzame investeringen te komen. Momenteel heeft het ABP zo’n 50 miljard aan groene beleggingen in de portefeuille.

