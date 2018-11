Must read: Recessieproof investeren

Must read

Want economisch gaat het wat minder in Duitsland, Japan en China. Plus forking hell en Levi's komt weer naar de beurs.

Grote vermogensbeheerders beheren steeds meer

Volgens het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson dreigt verdere concentratie onder 's werelds grootste vermogensbeheerders én grote ontwrichting in de sector. Onderwijl versnelt de expansie van passieve beleggingen.

Russische kapitaalvlucht versus handelsoverschot

ING denkt dat er voor de roebelkoers nog een klein beetje lucht naar boven is. Het handelsoverschot is positief, maar kapitaalvlucht staat een grotere stijging in de weg.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,91% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,47% (ytd)

Drie van de vier grootste economieën koelen af

In Duitsland, Japan en China gaat het allemaal economisch wat langzamer.

Er is maar een crypto niet in vrije val

FTAlphaville schrijft erover; Forking hell.

Nieuw fintechfonds

The issuer of the two best-performing ETFs of the last three years is starting a fintech fund https://t.co/Z2lHHtDih8 via @markets w/ @VildanaHajric — Rachel Evans (@rachelevans_ny) 15 november 2018

Brexit, and the story continues

Mass resignations from May’s government https://t.co/Vk5ud0Uc5z — Léon Cornelissen (@Leonmwc) 16 november 2018

Levi's komt terug naar de beurs

De spijkerbroekenmaker is van plan om

Ja, er is een schuldbubbel

Zegt hedgefondsbelegger Paul Tudor Jones. Maar wat is daaraan te doen?

Recessieproof investeren

When the going gets tough ... invest in trailer parks? https://t.co/eGXAJGZ7j5 (via @RobertRossME) — MarketWatch (@MarketWatch) 16 november 2018

Kerstcadeau voor uw kinderen