Must read: Brexit-deal reden voor tweestrijd

Must read

Verkiezing Dutch Investment Influential 2018 begint op 19 november

Vanaf aanstaande maandag kunt u stemmen in de voorronde van de verkiezing Dutch Investment Influential 2018. En we gooien het deze keer over de vrouwelijke boeg.

Chinezen kopen geen Gucci-tasjes meer

Rijke Chinezen hebben geen geld meer voor dure cadeautjes. Hedgefonds Optimas Capital was een van de weinige fondsen die hiervan profiteerde.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,88% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,84% (ytd)

Bitcoin in dip

#Bitcoin stabilizes >$5.5k after 10% plunge. Broader cryptocurrency mkt also suffered notable losses, declining from total value of $210bn to $180bn. Analysts emphasized uncertainty surrounding hard fork that is scheduled to take place in bitcoin cash. https://t.co/YZtZoH7pRf pic.twitter.com/6hoeFSw1Ad — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 november 2018

Brexit, hoe nu verder?

EU calls a summit on Sunday week to sign off the Brexit deal https://t.co/saem2gufak pic.twitter.com/xensvJGX6k — Bloomberg Brexit (@Brexit) 15 november 2018

Gevolgen Brexitdeal voor financials

Today's #Brexit deal announcement is accompanied by an outline for framework on future relationship between UK and EU. Here is what it says about #financialservices https://t.co/hyFDgr2CyL pic.twitter.com/eLTeKzub9h — European Banking Federation ???? (@EBFeu) 14 november 2018

Nu alweer tweestrijd

The Brexit deal is only hours old, but officials are already disagreeing over what it means https://t.co/YcAde8jsds — Bloomberg (@business) 15 november 2018

Fondsmanagers zijn massaal overwogen cash

En onderwogen obligaties.

EM aan de beterende hand

It looks like EM v DM is bottoming out... pic.twitter.com/SbbNY1QySm — jeroen blokland (@jsblokland) 15 november 2018

Twaalf tegenstellingen over beleggen

Bijvoorbeeld: Beleggers willen het liefst beleggen in de allerbeste actieve manager die jaar op jaar bovengemiddeld presteren (ehh die bestaan dus niet).