Must read: Ruimte omhoog

Professionele beleggers houden koers

Amerikaanse verkiezingen, Italië, brexit, Amerikaanse renteverhogingen en sluimerende handelsoorlog hebben de beleggersconsensus niet veranderd. Professionele beleggers houden vast aan hun grote keuzes. Maar wat zijn die keuzes dan?

Chinees paniekvoetbal verhoogt bancaire risico's

Chinese bankaandelen dreigen hard geraakt te worden door nieuwe regelgeving die de schuldenberg nog verder doet groeien.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Vooral de passieve portefeuille heeft de schade dit jaar knap weten te beperken.

Rendement IEX Fonds 40: -2,65% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,23% (ytd)

Van Lanschot ziet ruimte voor positiver aandelenrendement

Want veel bedrijfscijfers zijn goed.

Niet bang voor een vastgoedcrisis

Want Nederlandse banken kunnen een stootje hebben, zegt een bankdirecteur

Daar gaat de rentewinst

Ja, de Amerikaanse rente staat hoger, maar jammer dat het afdekken van de dollar zo duur is.

Shorting or hedging the US dollar is very expensive. The implied yield spread between the greenback and some of its G-10 counterparts rose to an 18-year high last week, BBG writes. pic.twitter.com/qE9nO4W6vT