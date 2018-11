Must read: 149.000% inflatie

Must read

EMD lokale valuta: Klaar voor de rebound

Dalende koersen van lokale valuta hebben rendementen van obligaties in opkomende markten hard geraakt. Volgens Andrew Keirle van T. Rowe Price is het ergste nu wel voorbij en kunnen beleggers in deze obligatiecategorie zich opmaken voor betere tijden.

Crypto's minen viezer dan mijnbouw

Het delven van bitcoins en andere cryptomunten vraagt veel stroom. Hoe veel wijst een nieuwe studie uit. Het is bijna evenveel als het energieverbruik van Cuba.

Opluchting over Brexit

Even fund managers who were once shunning the pound are now betting on a rally as a Brexit deal nears https://t.co/fv8xYCF4wE pic.twitter.com/tDb859RWbz — Bloomberg (@business) 9 november 2018

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,18% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,52% (ytd)

ESMA verlengt verbod binaire opties

ESMA verlengt tijdelijk verbod op binaire opties. Lees meer op de website van de #AFM: https://t.co/Asela52qBp https://t.co/7LBdxPOFcU — AFM (@AutoriteitFM) 9 november 2018

Winnaars in China

The world's biggest stock losers are winners in China, UBS quants say https://t.co/qctC817fT5 pic.twitter.com/HbuFJT6sOU — Bloomberg (@business) 9 november 2018

Goed idee

a.s.r. lanceert Ikdenkvooruit.nl, een online platform dat bijdraagt aan het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van vrouwen. a.s.r. wil vrouwen stimuleren om zich te verdiepen in hun financiën, zodat ze in het geval van bijvoorbeeld een echtscheiding niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Groei verslaat waarde nog steeds

Op lange termijn zijn waardebeleggers spekkopers, maar dit jaar zijn groeibeleggers aan de winnende hand.

Hier is wel inflatie, Powell

Hyperinflation in Venezuela passes 149,000% https://t.co/R5BCO9jlvY — Bloomberg (@business) 9 november 2018

