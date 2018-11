Must read: Koop Europa!

Must read

Outlook: Voor wat het waard is

Het outlookseizoen 2019 is begonnen, maar wat zijn alle voorspellingen waard? Eelco Ubbels van Alpha Research haalde de consensusverwachtingen over 2018 er nog eens bij en ontdekte dat de markt toch echt zijn eigen gang gaat. Vooral op aandelenregio kon de consensusverwachting niet veel slechter uitpakken. Maar niet alle calls pakten verkeerd uit.

Handleiding voor impactbeleggers

Waar moet een impactbelegging aan voldoen? Het GIIN-instituut heeft een handleiding geschreven hoe impactbeleggers het beste hun doelen kunnen bereiken.

Caution: Criticising the Fed will have consequences

"Although the Federal Reserve remains independent from political influence in its monetary decisions, any moves it makes in the wake of adverse White House comments could have serious consequences." Afzender: BNP Paribas Asset Management.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het verschil loopt iets terug.

Rendement IEX Fonds 40: -3,51% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,49% (ytd)

Internationale beleggers herontdekken Europa

Investor interest in Europe on the rise, survey finds https://t.co/6A2Pb4so8T — Pensions&Investments (@pensionsnews) 7 november 2018

Sectorconsequenties uitslag Amerikaanse verkiezingen

Stock investors are now watching these 6 sectors after the U.S. midterms https://t.co/6PRYH2Bs5W #ElectionNight pic.twitter.com/evp1U4RtWZ — Bloomberg (@business) 7 november 2018

Oliebedrijven zijn blijvertjes

Incl. de bijbehorende rendementskansen.

Brexit: een probleem zonder oplossing

Na anderhalf jaar onderhandelen over de brexit zijn de EU en het VK er nog steeds niet uit. Dat heeft vooral met een gigantisch onderschat probleem te maken: de Ierse grens, aldus Matthias Pauw in een column voor RTL Z.

Liever private equity

In de keuze tussen hedgefonds en private equitypartijen als alternatieve brond van beleggingswinst kiezen institutionele beleggers steeds meer voor private equityoplossingen en laten zij hedgefondsen links liggen.

Ooit van Solin Pivot gehoord?

Dat is de simpele maar effectieve manier om een sterk klantencontact op te bouwen. Lezen!

Belastingparadijs Nederland

Maar daar gaat staatssecretaris Snel snel iets aan doen