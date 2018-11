Must read: China, China, China

Must read

De Chinese goed-nieuws-show

De handelsspanningen met de VS en de hoge schuldenberg zullen de Chinese economie amper afremmen, aldus Miao Li van de Bank of China. "Onze meest negatieve scenario's gaan uit van een groeivertraging van 0,4% tot en 0,8%. Ik zie dat niet gebeuren."

Klimaatbeleid levert ook geld op

Beleggers zien bestrijding van global warming nog altijd te veel als een vervelende kostenpost in plaats van een kans om geld te verdienen, zegt Henning Padberg van Nordea.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Wat is het verschil groot!

Rendement IEX Fonds 40: -4,70% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,60% (ytd)

Wacht even: olie zou toch naar 100 dollar per vat gaan

Crude #oil falls as US sanctions on #Iran's oil sales take effect but some countries will receive temporary waivers. Oil price down almost 18% from its high early October when everybody was aiming for oil to reach USD 100. pic.twitter.com/HzXQq1Xl6h — jeroen blokland (@jsblokland) 5 november 2018

Brexit-deal!!

Het is moeilijk te geloven, maar er schijnt inmiddels een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te zijn. Daarin zou onder meer afgesproken zijn dat de Britten deel blijven uitmaken van de douane-unie. Dat is gunstig voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan deze optie, schrijft DFT.

ABN AMRO MeesPierson erkent potentie cryptovaluta, maar waar zijn de regels?

Vermogensbeheerder ABN AMRO MeesPierson beschouwt beleggen in cryptocurrency als uitermate risicovol en biedt voorlopig geen mogelijkheden in die richting. Dat komt vooral door een gebrek aan regulering en door het feit dat veel cryptomunten beginnende projecten zijn, zo blijkt uit een nieuw rapport.

China en India tekenen voor bijna 44% toekomstige groei wereldeconomie

Where will global economic growth come from in the next 5 years? https://t.co/ttJyjjwdiR pic.twitter.com/aFVSeYWAog — Bloomberg (@business) 4 november 2018

Maar de vervuiling rijst er wel de pan uit

China and India’s booming economies have lifted millions out of poverty, but the price of that progress is suffocatingly deadly https://t.co/jsrVAAeb9i — Bloomberg Economics (@economics) 4 november 2018

Oproep: Verlaag de lasten!

Vermeend & Van der Ploeg: "Gezien de toekomstige economische ontwikkelingen zal politiek Den Haag moeten wennen aan het feit dat er in Nederland geen ruimte meer is voor extra lastenverzwaringen in de vorm van het verhogen van belastingen en premies op arbeid."

China gelooft in tech

Digital distrust: We’re losing faith in technology to solve the world’s problems https://t.co/nRI8zhJXYD #technology pic.twitter.com/I8xe1dsD7o — World Economic Forum (@wef) 4 november 2018

Buybacks gaan Amerikaanse beurs niet omhoog duwen

Het aantal eigen aandelen dat Amerikaanse bedrijven volgend kwartaal inkopen daalt met 30%. Reden is de stijgende Amerikaanse rente, aldus Marketwatch.

Waarom aandelenkoersen onderuit gingen

En de komende tijd er waarschijnlijk ook niet lekker bijliggen. Bloomberg heeft het heldere verhaal.