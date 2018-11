Must read: Aandelen te diep gevallen

Must read

Plus: EM aandelen van alle kanten geraakt, pas op voor low-vol, pensioenfondsen in oktober 2x de klos, en nog veel méér.

Aandelen opkomende markten van alle kanten geraakt

Aziatische aandelen zijn nog altijd te duur, maar in bijvoorbeeld Afrika en Mexico ziet Glen Finegan van Janus Henderson Investors nog volop kansen. "Ik hoop vooral dat het Chinese kaartenhuis niet in elkaar stort."

Low-vol-aandelen: van winnaars tot losers

Pas op voor low-vol! Na 25 jaar van outperformance breken voor low-volatility aandelen lastige tijden aan. Oorzaak van de toekomstige ellende is de oplopende rente.

Nieuwe geldmarkt schept nieuwe kansen

Veranderende regelgeving, lage rente en onrust op de markten dwingen Europese kortetermijnbeleggers nieuwe veilige bestemmingen te vinden voor hun cashgeld.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Actieve fondsmanagers zouden hun waarde toch juist tijdens neergaande markten bewijzen?

Rendement IEX Fonds 40: -5,78% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,32% (ytd)

Waarom 2018 zo een moeilijk beursjaar is

Maar volgens Goldman Sachs zijn (Amerikaanse) aandelen te hard gedaald.

Why has the stock market given up it gains for the year. @ritholtz offers five reasons https://t.co/9W3RGyvqQQ via @bopinion — David Shipley (@davidjshipley) 31 oktober 2018

Amsterdam: wel of niet toekomstig financieel centrum

Eerder deze week stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat Nederland het Europese centrum van de financiële handelsinfrastructuur wordt. Data- en techbedrijf voor arbeidsmarkt en recruitment Intelligence Group dook in die claim en komt tot een heel andere conclusie: Amsterdam heeft niet de voorkeur van Europese financiële professionals.

Pensioenfondsen vol geraakt

De slechtste maand op de beurzen in meer dan vijf jaar tijd en ook nog eens een wegzakkende rente: oktober was volgens DFT een rampmaand voor pensioenfondsen.

Wie is er bang voor een stenencrisis?

De vastgoedmarkt noteert een record aan beleggingsvolumes. Waarden en huurprijzen blijven stijgen, schaarste is zichtbaar in alle sectoren van de markt en de rente is nog altijd laag. Moeten vastgoedinvesteerders een volgende crisis vrezen, vraagt vastgoedanalist Michael Hesp zich af.

Ook de Amerikaanse vastgoedmarkt is tegenwoordig niet zonder risico's

Housing market now ‘reminds me of 2006,’ Robert Shiller says https://t.co/ytuJXx7ESP — MarketWatch (@MarketWatch) 1 november 2018

Hoera, bitcoin bestaat tien jaar!

Maar heeft het ons ook wat opgeleverd? RTL Z blikt in een filmpje terug.