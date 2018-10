Must read: Lang omlaag, kort omhoog

Must read

Plus: AFM vreest en verwelkomt no-deal brexit, volatiliteit staat koerswinst niet in de weg, bitcoin jubileert en méér.

AFM vreest én verwelkomt no-deal Brexit

Voor pan-Europese financials zal een no-deal Brexit ernstige gevolgen hebben. Maar kansen zijn er ook. De AFM verwacht dat Nederland wel eens het toekomstige centrum van de Europese financiële handel kan worden. Dit en meer staat in het rapport Trendzicht 2019 dat maandag werd gepresenteerd.

Vaarwel gratis geld, hallo beursvolatiliteit

Invloedrijk beurscommentator Mohamed El-Erian is er zeker van dat de Fed en de ECB hun monetaire beleid verder zullen verkrappen. Dat dit voor meer marktinstabiliteit zorgt, is een vervelend bij-effect, maar het hoeft toekomstige beurswinsten niet in de weg te staan.

De hybride oplossing

De huidige moeilijke markt voor aandelen én obligaties biedt volgens NN IP én State Street juist goede kansen voor converteerbare obligaties.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Actieve fondsmanagers zouden hun waarde toch juist tijdens neergaande markten bewijzen?

Rendement IEX Fonds 40: -5,55% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,32% (ytd)

Gestaag omlaag & heftig omhoog

De hevigste koersstijgingen doen zich voor tijdens bearmarkets.

ABN AMRO wil duurdere voedselprijzen

Volgens economen van ABN AMRO staan Nederlanders substantiële prijsstijgingen te wachten op het gebied van voedsel. De bank zou graag zien dat in de prijzen voor voedsel milieukosten doorberekend worden, de zogeheten True Cost Accounting (TCA).

"Jubilerende bitcoin breekt bankenmonopolie"

De digitale munt bitcoin heeft in zijn eerst tien jaar niet alleen het bankensysteem ontwricht. De jubilaris heeft volgens experts, dankzij $110 miljard marktwaarde, de deur geopend naar een betrouwbaar alternatief voor banken en tussenpersonen, van makelaars tot autoverkopers, aldus DFT.

Waarom shortselling zo moeilijk is

Het vraagt namelijk om twee verschillende benaderingen, aldus uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Long read van 49 pagina's.

Handelsspanningen doen Chinese exporteurs pijn

Brazilië heeft een sterke man

De positieve reactie van de financiële markten kan wel eens van korte duur zijn, denkt ABN AMRO. Lees de uitgebreide analyse.

Winst boven alles

Waarom handelen burgers doorgaans vanuit morele overtuiging, maar mogen multinationals zich verschuilen achter de kille rationaliteit van de bedrijfseconomie? Dat vraagt progressief econoom Ewald Engelen zich af.

De langetermijnbelangen van mens, dier en planeet wegen niet op tegen de kortetermijnbelangen van de aandeelhouder. Waarom niet, wil @ewaldeng weten. https://t.co/NIYFCYNpv8 via @ftm_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) 31 oktober 2018

Geldlessen van de rijkste man ooit

(en dat is niet Gates, Buffett of Bezos)