Must read: Obligatiebeleggers doen risk-off

Stroom bedrijfsobligaties in de VS droogt op. Plus: Cannabis gaat even niet zo lekker en IMF trekt portemonnee weer voor Argentinië.

Family offices rijker dan ooit

Het gaat uitstekend met de family offices. De rendementen zijn hoog en hun vermogen stijgt.

Bescherming voor productuitgevers, niet voor beleggers

PRIIP-verordeningen hebben enorme consequenties voor beleggers. De maatregelen van AFM en haar buitenlandse collegae zouden bescherming moeten bieden aan beleggers, maar in feite zijn de regels in het belang van de uitgevers van beleggingsproducten, aldus Marcel Tak.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -5,76% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,56% (ytd)

IMF trekt portemonnee Argentinië

BoJ wijzigt beleid niet

Analisten verwachten dat de Bank of Japan geen wijzigingen aanbrengt in het monetaire beleid.

Cannabis gaat even niet zo lekker

Pot stocks are taking another hit in the wake of the worst week for the sector in nearly 9 months https://t.co/ttRKrOQ8bc — MarketWatch (@MarketWatch) 29 oktober 2018

Tech ook niet

Another week, another sell-off for the world’s biggest tech and internet stocks https://t.co/NXgtqznAOn pic.twitter.com/tOjGjqWddA — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Corporate bonds-stroom droogt op

Beleggers hadden afgelopen week de minste keus uit bedijfsobligaties in de VS sinds augustus. Er kwam maar voor zes miljard dollar aan nieuw (investment grade) papier de markt op. Risk off dus.

Beleggers stoppen geld in real assets

Vastgoed en private debt. Hedgefondsen zijn helemaal uit in 2018.

Oud spreekwoord werkt alweer