Must read: Wat is de schade?

Must read

De hybride oplossing

De huidige moeilijke markt voor aandelen én obligaties biedt volgens NN IP én State Street mooie kansen voor converteerbare obligaties.

Nederland klimt op duurzaamheidsladder

Op de duurzaamheidslijst van Degroof Petercam AM, waarop 35 Oeso-landen prijken, is Nederland - zonder het veel beter te doen - opgeschoven naar de 8e plaats. Zuid-Europa presteert wederom slecht.

Lessen van de smallcapmeester

Tegenwoordig is het normaal om als aandeelhouder betrokken te zijn bij een bedrijf. Voor Joop Witteveen, die in augustus geheel onverwacht overleed, was dit geen trend, maar essentieel, aldus Corné van Zeijl. En er zijn meer wijze lessen die de smallcapnestor zijn vakgenoten heeft nagelaten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het verschil loopt op. Actieve fondsmanagers zouden hun waarde toch juist tijdens correcties bewijzen?

Rendement IEX Fonds 40: -5,52% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,88% (ytd)

Au! De aandelenschade sinds top januari is flink

Sunday start! The market cap of global stocks is down USD 14.5 trillion, or 16%, since it’s peak in January. Chart via @Schuldensuehner pic.twitter.com/umRCuCbUnP — jeroen blokland (@jsblokland) 28 oktober 2018

Obligaties houden beter stand

Global bonds have gained $241bn in value, on course to regain the $50tn mark as US Treasuries & German Bunds rallied in a risk-off mode environment and as global econ data continued to disappoint. UK gilts rallied even more and outperformed ahead of next week’s UK budget. pic.twitter.com/SRIbR7jSpT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 27 oktober 2018

Hoe groot is de kans dat de beurs verder daalt?

Ben Carlson van A wealth of common sense pakte de (Amerikaanse) gegevens sinds 1928 erbij.

Jongeren sparen met een doel, ouderen doen het voor later

Jongere generaties Nederlanders zijn minder bezig met ‘later’ dan oudere generaties. Met name millennials halen de motivatie om te sparen uit een leuk vooruitzicht, iets waar ze naartoe kunnen werken. Het behalen van een spaardoel maakt negen op de tien Nederlanders gelukkiger dan zomaar een spaarsaldo te zien oplopen, aldus Leaseplan Bank.

Impact beleggen maakt de wereld meetbaar beter

Ook Brazilië heeft nu z'n sterke man

In Brazilië heeft de extreemrechtse Jair Bolsonaro de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de Braziliaanse kiesraad bekendgemaakt. Zo'n 97% van de stemmen is geteld, waarbij 55% naar oud-militair Bolsonaro ging. Ook Reuters bericht uitgebreid over de Trump van Brazilië. Hier wat losse citaten van de man. Best eng.

Oranje boven

ING duidt stand van de Nederlandse economie met 100 en 1 grafieken.

Buitenlands onderonsje

Maar ons Robeco staat in de top als het om de prestaties gaat.