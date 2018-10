Must read: Yuan wel heel erg laag

Must read

De ECB houdt ons voor het lapje

Voor een instelling die zweert bij transparantie, houdt de Europese Centrale Bank de buitenwereld wel erg voor de gek, aldus Edin Mujagic.

Doorgeefcolumn: Lage rentes, voor nu en/of voor de eeuwigheid?

Chris Figee, Chief Financial Officer van a.s.r. neemt het stokje van de doorgeefcolumn over van David Sanderse, CEO van Mercer Nederland. Hij trekt een vergelijking tussen de zomer van 1988 en die van 2018.

Niet-duurzame bedrijven uitsluiten is onwenselijk

Er zijn veel redenen voor banken om duurzaam te opereren. Toch is het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven van financiering onwenselijk en zelfs contraproductief, aldus ABN Amro.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,91% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,14% (ytd)

Brievenbusfirma's groter dan banken

Even een goed-om-te-weten-feitje: de balans van alle brievenbusfirma's in Nederland samen is groter dan die van de banken samen. DNB zet de cijfers op een rij.

Wie niet horen wil...

Former Fed Chair Janet Yellen has a new warning about the economyhttps://t.co/3edYCpwnDv — FORTUNE (@FortuneMagazine) 25 oktober 2018

Yuan wel erg laag

China's yuan slides near its weakest level in more than a decade https://t.co/IoCgfI0saB pic.twitter.com/8Pkbn7a7ai — Bloomberg (@business) 26 oktober 2018

Te weinig duurzaam

Veel pensioenfondsen hebben de sustainable development goals van de VN omarmd als leidraad voor hun impactbeleggingen. Maar ondanks dat enthousiasme is het aantal beleggingsfondsen dat deze doelen nastreeft nog gering.

Droomklant

How to invest $1 billon dollars https://t.co/C9nZiZnZd6 — MarketWatch (@MarketWatch) 26 oktober 2018

Dat is verrassend