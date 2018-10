Must read: Centrale banken missen gezag

Must read

Het grijze gebied rond voorkennis

De strafbaarheid van insider trading is juridisch gezien lang niet altijd even duidelijk.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,86% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,22% (ytd)

Stem op de beste beleggingsinstelling 2018!

Crazy rich Asians

Assets are piling up at managers based in Singapore, where they're rising more quickly than the global rate https://t.co/pfg70penjC pic.twitter.com/dEkvplPrjF — Bloomberg (@business) 25 oktober 2018

Ackman koopt zich in bij Hilton

Bill Ackman's Pershing Square buys stake in Hilton https://t.co/JXLGxDjCgc — Reuters Top News (@Reuters) 25 oktober 2018

De centrale bank is niet heilig meer

De nieuwe regering in Italië trekt zich weinig aan van de ECB en laat de tekorten oplopen. Donald Trump maakt de Fed uit voor rotte vis en Erdogan bepaalt zelf wel uit of er geld mag worden bijgedrukt. Waar gaat het naartoe met het gezag van de centrale banken? Topeconoom Sylvester Eijffinger kan het weten.

Olie toch weer goedkoper

Oil falls to near the lowest level in two months https://t.co/Ned40Cyw2B pic.twitter.com/WFouHQCnaQ — Bloomberg (@business) 25 oktober 2018

Inzicht in impact pensioen

Deelnemers van BeFrank kunnen dat vanaf nu zien op het Sustainable Impact Dashboard op hun eigen online pensioenpagina. BeFrank is de eerste pensioenuitvoerder die dit aanbiedt, aldus Eufin.

Pensioenuitvoerders ontwikkelen zich door

Technologische ontwikkelingen dwingen pensioenuitvoerders scherpe keuzes te maken over hun doelen. Ze kunnen ze zich specialiseren in een product zoals pensioenadministratie of vermogensbeheer; of zich meer ontwikkelen tot financieel raadgever.

BoE is voor duurzaam