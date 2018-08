Must read: Van fintech naar regtech

Must read

Pimco's late cycle voorkeuren

Pimco ziet momenteel vooral kansen in kortlopende bedrijfsobligaties, opkomende markten, goud, largecaps én alternatieve risicopremies.

Help, het wordt september

In geen maand scoren aandelen gemiddeld genomen slechter dan in september. Columnist Mark Hulbert van Marketwatch adviseert desondanks vooral niets te veranderen aan het beleggingsbeleid.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,273% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,37% (ytd)

Mondiale fintechinvesteringen door het dak

Banken.nl: In de eerste helft van 2018 is wereldwijd voor 57 miljard dollar in fintech geïnvesteerd, meer dan in heel 2017. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport The Pulse of FinTech van advies- en accountantskantoor KPMG. Het bedrag is een optelsom van investeringen door private equity huizen, grote ondernemingen en fusies en overnames. Opvallend is dat er steeds meer aandacht komt voor regtech. Regtech?

Afschafing dividendbelasting gaat niet door

"Premier Mark Rutte moet bijna dagelijks uitleggen dat de afschaffing van de dividendbelasting (jaarlijkse kosten: €2 miljard) nodig is om Shell en Unilever voor Nederland te behouden. In de internationale belastingpolitiek is deze belasting echter onbelangrijk en ook bij beleggers speelt deze geen rol speelt. U mag er daarom vanuit gaan dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat en sneuvelt in de Senaat. Rutte zal daarvan niet wakker liggen," aldus ex-PvdA-bewindslieden Willem Vermeend en Rick van der Ploeg.

Jammer dat het afdekken van de dollar zo duur is

Blockchain oplossing voor niks

Druk op 'eerst verder lezen' en de mooi opgemaakt longread verschijnt op het scherm.

Blockchain is een oplossing voor bijna niks. Het is traag, het is duur, het vreet energie en het is in strijd met de privacywet. https://t.co/JS2NG3LH3V — Jesse Frederik (@jessefrederik) 26 augustus 2018

Vooral in Noord-Holland profiteren huizenbezitters

Gemiddeld zijn de huizenprijzen in Nederland weer hersteld van de crisis. Toch zijn er grote regionale verschillen. In 8 van de 12 provincies liggen de huizenprijzen nog onder de piek van 2008. Meer weten?https://t.co/Jpe9OJfLww pic.twitter.com/a7dyWDpJ05 — ING Economie (@INGnl_Economie) 26 augustus 2018

Enge banken

Deutsche en HSBC zijn sinds 2007 alleen maar gevaarlijker geworden. ING daarentegen is sinsdien (deels gedwongen) goed bezig.

The IMF’s rankings of the banks that add most systemic risk to global finance based on 2007-2016 data. https://t.co/PYksQU3r5T pic.twitter.com/fiKD7bh09Z — Adam Tooze (@adam_tooze) 26 augustus 2018

We kunnen weer handelen in de lira