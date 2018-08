Must read: Trump wil Italië redden

Waarom herbalanceren zo verstandig is

Voor een gezond langetermijnrendement is een actieve herbalancering van de portefeuille essentieel, zo stelt multi-assetanalist Clement Yong van Schroders. Cijfers ondersteunen het verhaal.

Beurs stort niet in als Trump weg moet

"De beurs stort in als ik wordt weggestuurd," waarschuwt Donald Trump. Analisten betwijfelen dat.

Trump in de problemen?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,13% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,48% (ytd)

Wat gebeurt er na een correctie op EM?

Alle correcties op een rij voor een analyse. EM gaat na een correctie dubbel zo hard weer omhoog.

De SEC wijst bitcoin-ETF's af

De Amerikaanse SEC heeft twee voorstellen van aanbieders voor een bitcoin-ETF wederom afgewezen.

This should be fun. #Trump said to offer #Italy help with buying Italian government bonds. #Draghi will be so delighted... pic.twitter.com/eumcmssaKd