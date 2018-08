Must read: De outperformende assetmanager

Must read

Hoe herkent u ze? En, gaat Aramco nou naar de beurs of niet, de belangrijkste schuldeisers van de VS en Russel 2000-bedrijven hebben junkschuld.

Liever grondstoffen dan cash

ABN AMRO MeesPierson is positiever over grondstoffen. De private bank heeft de positie in deze beleggingscategorie verhoogd van neutraal naar overwogen. Verder blijft het sterk geloven in de kansen van risky assets.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,16% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,59% (ytd)

Wat is de kans dat een assetmanager het beter doet dan de rest?

Wat maakt dat een fondsmanager de benchmark verslaat?

ABN AMRO vetrekt uit Suriname

Dat is volgens Banken.nl niet toevallig. "Suriname staat er financieel gezien niet heel gezond voor. Het land verkeert in financiële problemen en naar verluidt staat de Surinaamse bank op omvallen."

De belangrijkste schuldeisers van de VS

Dat zijn niet Japan en China. Wie wel?

Niet alleen de Turkse lira daalt

Beleggers in EMD lokale valuta beleven harde tijden.

#Brazil Real keeps falling as as election woes deepen. pic.twitter.com/xEfMNUoFgz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 augustus 2018

Waarschuwing voor beginnende bitcoinbeleggers

Why bitcoin looks unlikely to cross $10,000 again this year: https://t.co/zpODApn0wH pic.twitter.com/L9QhD3InUH — Forbes Investing (@ForbesInvestor) 22 augustus 2018

Maakt het uit wat er in Turkije gebeurt?

Cullen Roche verwacht ook niet dat het Turkse probleem heel erg veel schade zal uitrichten buiten Turkije.

Russelbedrijven niet zo goed gefinancierd

Gaat Aramco nou naar de beurs of niet?

Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat mogelijk toch niet naar de beurs. Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft de overheid de plannen voor een beursgang afgeblazen. Maar volgens de Saoedische minister van Energie is het gerucht niet waar.