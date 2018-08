Must read: Bullmarkt zonder einde

Must read

Plus: HSBC gaat voor Amerikaanse bedrijfsobligaties, waarde-aandelen nemen stokje over, beter af met securitisatie, en méér.

De best renderende bedrijfsobligaties zijn Amerikaans

HSBC houdt de internationale bedrijfsobligatie-categorieën tegen het licht en constateert dat vooral de kansen van Amerikaanse bedrijfsobligaties, IG en HY, flink zijn verbeterd. Tenminste, als de Fed het rentewapen niet al te agressief zal hanteren.

Daling Japanse beurs onterecht

De beurs van exportkampioen Japan heeft dit jaar veel last van Trumponomics. Maar maakt u zich geen zorgen, de Japanse economie kan een stootje hebben, zo betoogt Alex Lee van Colombia Threadneedle.

Europese beleggers zoeken het in Amerikaanse aandelen-ETF's

Afgelopen maand stroomde er opnieuw meer Europees geld in ETF's. Beleggers stapten volgens Lipper vooral in Amerikaanse aandelen-ETF's. Detlef Glow analyseert alle cijfers.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,26% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,42% (ytd)

Langste bullmarkt kan nog wel even verder

Zo betoogt beurscommenator Durk Veenstra van RTL Z. Ook columnist Howard Gold van Marketwatch ziet een correctie niet snel komen. "Het beste moet nog komen."

Hoezo langst durende bullmarkt?

Longest bull market? We might need another 1000 days! https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/HfqURWg1Qk — Robeco Asset Management (@Robeco) 22 augustus 2018

Niet in Noorwegen maar in China rijden de meeste elektrische auto's

China holds its lead as electric vehicle sales surge worldwide https://t.co/MM4Ej8QXid — Bloomberg (@business) 21 augustus 2018

Groeiaandelen hebben het beste gehad

Franklin Templeton Investments gelooft dat waardeaandelen weer gaan schijnen. Hier leest u waarom.

Harde cryptowerkelijkheid

Ontroerend verhaal van The New York Times over een aantal particuliere beleggers die op de top van de cryptomarkt zijn ingestapt en nu tegen de verliezen aankijken.

How Bitcoin's crash compares to history's biggest bubbles https://t.co/4aZPalkSy6 — Bloomberg (@business) 22 augustus 2018

Nieuwe regels maken securitisatie aantrekkelijker voor beleggers

Securitisatie, het omzetten van leningen in de uitgifte van effecten om de leningen te kunnen financieren, kwam vanwege de financiële crisis in een ongunstig daglicht te staan, maar kan dankzij nieuwe regels die begin volgens jaar van kracht worden weer populair worden, zo betoogt Rob Koning, directeur van de Dutch Securitisation Association (DSA), de belangenvereniging die in 2012 werd opgezet door een aantal Nederlandse banken en verzekeraars die securitisaties uitgeven.

Banken draaien op voor duurdere afschaffing dividendbelasting?

Banken.nl: Nederlandse banken vrezen dat zij gaan opdraaien voor het afschaffen van de dividendbelasting. Dat meldt het FD op basis van bronnen in bankierskringen. De veelbesproken regeringsmaatregel blijkt ineens een half miljard meer te gaan kosten dan aanvankelijk geraamd. Mocht het van een afschaffing komen. Dat is helemaal niet zeker.

Modelland Zweden

Betere integratie nieuwkomers helpt economie vooruit bewijst Zweden, zo schrijft Bloomberg.

The untold story of why Sweden’s economy is now growing so fast https://t.co/Mrx798Akzq — Bloomberg Opinion (@bopinion) 22 augustus 2018

Duurdere huizen, meer consumptie

Onderzoek van Rabobank toont aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en de consumptie van huishoudens in Nederland. "Van elke euro die de waarde van de eigen woning stijgt gaan huiseigenaren zo’n 4 cent extra consumeren. Tussen 2014 en 2016 hebben zij door de stijgende prijzen in Nederland naar schatting dus bijna 1.100 extra uitgegeven."