Must read: Griekenland weer op eigen benen

Dividenduitkeringen op recordhoogte

In het tweede kwartaal werden in twaalf landen wereldwijd dividendrecords gebroken, onder andere in Nederland. De Janus Henderson Global Dividend Index staat op een nieuw record van 182.

Pimco gelooft in een defensieve portefeuillestrategie

Vermogensbeheerder Pimco krijgt steeds meer hoogtevrees. De stijgende rente en inflatie, handelsconflicten en toenemende volatiliteit schreeuwen om een defensieve strategie.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,54% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,74% (ytd)

De grafiek van Blokland

Brexit kan worden teruggedraaid

De keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten kan in theorie nog worden teruggedraaid. Dat zei Europees commissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici. Hij zei daar meteen bij dat de kans daarop niet zo groot is.

Griekenland weer op eigen kracht

En wat hebben we van die hele Griekse crisis geleerd...

There will be no parade, no teary farewells, not even a kiss from Jean-Claude Juncker https://t.co/qurhdUCDmj — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 20 augustus 2018

Maar nu maken beleggers zich zorgen om Italië...

Zorgen over de gevolgen van de Brexit drukken de koersen van Britse aandelen

Maar het negatieve sentiment doet geen recht aan de fundamentals die nog altijd sterk zijn en dat ook voldoende zullen blijven. Dat maakt Britse aandelen momenteel aantrekkelijk gewaardeerd, aldus Morningstar.

Nieuwe regels maken securitisatie nog aantrekkelijker voor beleggers

Het financiële product securitisatie - het omzetten van leningen in de uitgifte van effecten om de leningen te kunnen financieren - kwam vanwege de financiële crisis in een ongunstig daglicht te staan. Hoe werkt securitisatie precies en: waarom gebruiken Nederlandse banken en verzekeraars het?