Must read: Goud even geen veilige haven

Nee, dat is de dollar al. Plus MBS wordt minder aantrekkelijk en VS heeft meer olie op voorraad dan gedacht.

Problemen Turkije nog lang niet voorbij

Turkije heeft te maken met een heuse valutacrisis. Toch zal die niet zo snel overslaan naar andere emerging markets, denkt Edin Mujagic. Die staan er namelijk beter voor.

Vijf punten van verbetering voor actief fondsbeheer

Actief fondsmanagement heeft de geur van verval om zich, maar dood is de sector nog geenszins, betoogt vermogensbeheerder Barry Ritholtz. Vijf verbeterpunten op een rij.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,09% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,29% (ytd)

Dit is pas een handelsoorlog

Turkey will impose an additional 120% tax on U.S. cars, plus 140% on spirits and 50% on rice https://t.co/YJNMiXtl8z — Bloomberg (@business) 15 augustus 2018

Knab en Van Lanschot succesvol op Facebook

Welke bank heeft de meeste fans en wat was de meest succesvolle post tot nu toe dit jaar? Banken.nl deed onderzoek en Knab en Van Lanschot zijn het meest succesvol op Facebook.

VS heeft meer olie op voorraad dan verwacht

Oil falls again, with an industry report understood to have shown U.S. reserves are growing https://t.co/a2Wp2Naxpn pic.twitter.com/UMoW0QQSae — Bloomberg (@business) 15 augustus 2018

MBS wordt minder aantrekkelijk

Beleggers hebben minder risico-apetite voor gestuctureerde kredietproducten zoals MBS, waarschuwt Bank of America.

Risico en portefeuillebeheer

Betaalt u graag meer voor een aandeel als u bijbehorende bedrijfsrisico's kunt hedgen? Een lesje risico en portefeuillebeheer.

Goud even geen veilige haven

#Gold loses its luster as safe-haven. Bullion price drops below $1200 to 18mth low as #Dollar keeps climbing. Dollar Index DXY hit 14mth high. pic.twitter.com/0VY2R6Kzt1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 augustus 2018

Euronext koopt zakenpartner FastMatch uit tegen spotprijs dankzij arbeidsconflict

Euronext heeft voor een prikkie zijn belang in valutadochter FastMatch uitgebreid. De uitbater van de beurs van Amsterdam kon een pakket aandelen ter waarde van ruim dertien miljoen dollar op de kop tikken voor iets meer dan duizend dollar, omdat het FastMatch-oprichter Dmitri Galinov heeft ontslagen. Galinov spreekt van een machiavellistisch complot en vecht zijn ontslag aan bij de rechtbank van New York.