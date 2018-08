Must read: Huilen op de valutamarkt

Must read

Protectionisme in Europa barst in bullmarkt

De aandelenbeurzen blijven maar stijgen. Toch zijn er onder het oppervlakte duidelijke barsten te zien in de bullmarkt. Een ervan is groeiend protectionisme in Europa.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,60% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,89% (ytd)

Roepie staat ook recordlaag

India's rupee tumbles past 70 per dollar to a new record low https://t.co/JTU9EUnYba — Bloomberg (@business) 14 augustus 2018

En de peso

#Argentina anxiety in one chart! Argentine Peso drops sharply after central bank hikes rate to a whopping 45%. pic.twitter.com/HO917YJ282 — jeroen blokland (@jsblokland) 13 augustus 2018

Een hele andere plunge

Bitcoin sinks below $6,000 as almost everything crypto tumbles https://t.co/s9JaKhQuIg pic.twitter.com/fLGfZZRUrO — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

KKR en Schroders starten kredietfonds

De Amerikaanse investeerder KKR gaat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ondersteunen met leningen waarvoor ondernemers niet terecht kunnen bij banken. KKR neemt daartoe als voornaamste financier deel in een nieuw kredietfonds van gefaseerd 1 miljard euro, samen met de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Is dit slim Elon?

Elon Musk has accidentally given Saudi Arabia the power to wreck Tesla https://t.co/OeuAVEkce6 via @bopinion — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

Bouwpensioenfonds in beste staat

De grote pensioenfondsen zijn weer langs de meetlat gelegd door DNB. 42 fondsen hebben een te lage dekkingsgraad. Dat waren er eerst 63. Het fonds van de bouw is van de grote jongens financieel het gezondst.

Ja, Amerikaanse aandelen zijn duur

Maar hoe duur precies ten opzichte van andere ontwikkelde landen en opkomende landen?

Waterkaart