Must read: Meer emerging markets onder druk

Assetallocatie: Optimix verlaagt aandelenweging in alle strategieën

Onrust rondom handel en politiek en pittige waarderingen zorgen ervoor dat Optimix een meer behoudende beleggingskoers gaat varen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,43% (ytd)

Rendement Index 20+: +3,09% (ytd)

Toch besmetting EM

MSCI Emerging Markets Future down 4% during the last three trading days. As a reminder, the weight of #Turkey within EM has shrunk to just 0.6%! pic.twitter.com/VhIpKHPqKx — jeroen blokland (@jsblokland) 13 augustus 2018

#Turkey contagion infects South Africa Rand and other EM currencies. South Africa’s currency falls as much as 9.4% in Asian trading, Mexico Peso slumped as well. India Rupee hit fresh life-time low vs. Dollar. pic.twitter.com/ZLiqB3EwoR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 augustus 2018

#Russia Ruble in free fall driven by #Turkey rout and US sanctions. pic.twitter.com/qCpK0YLCRO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 augustus 2018

Update Turkije

Turkse centrale bank neemt noodmaatregelen

De duikeling van de Turkse lira lijkt enigszins afgeremd door een maandagochtend aangekondigd pakket noodmaatregelen van de centrale bank van het land.

Why can't Turkey stop its economic nose-dive? https://t.co/nwD03D275X — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

Yapi Kredi Bank zou volgens analyses wel eens omgedoopt kunnen worden in Yapi Debi bank. https://t.co/UblyGo7hpo — Maarten Mosselman (@020trader) 13 augustus 2018

De Fed zal nog twee keer verhogen in 2018

Nog twee keer zal de Amerikaanse rente dit jaar omhoog gaan, aldus economen.

De invloed van China