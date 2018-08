Must read: 1 biljoen dollar aan buy backs

Must read

Shiller: markt nu duurder dan ooit

Nog nooit waren aandelen zo hoog. Robert Shiller en andere beurswatchers waarschuwen hiervoor. En die waarschuwingen moeten beleggers wel serieus nemen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,21% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,86% (ytd)

Turkse banken in gevaar

ICYMI: Turkey’s CDS and bond spreads have risen nearly 350 basis points – the highest level seen since the peak of the Euro Area debt crisis. Higher refinancing costs will put further strain on government budgets and corporate borrowers (a risk for the Turkish banking sector). pic.twitter.com/m8f7osc1Tq — IIF (@IIF) 8 augustus 2018

En de rest van Turkije

The longer Turkish policy makers wait to stem the lira’s precipitous slide, the bigger the toll on the already fragile economy https://t.co/6cVisWoRF0 pic.twitter.com/VHfD4BPpyc — Bloomberg Markets (@markets) 8 augustus 2018

1 biljoen dollar aan buy backs

Goldman Sachs verwacht dat besturen van technologiefirma's en internetbedrijven voor 1 biljoen dollar aan aandelenterugkoopprogramma's zullen voorstellen.

Hedgefondsen zijn weer populair

Maar zijn het nog wel hedgefondsen te noemen?

Duitse exportmotor draait op volle toeren

Good Morning from #Germany where exports keep booming. US boom will keep German Trade Surplus afloat. Imbalance unlikely to recede while Euro remains undervalued for the country. Berlin shows little appetite for IMF demand to spend more. https://t.co/YAfq2NVSNn pic.twitter.com/0rk2VNdEhw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 augustus 2018

KPMG: “Wereldwijde investeringen in fintech naar recordhoogte”

In het eerste halfjaar van 2018 werd voor een bedrag van ruim 57 miljard dollar in fintechbedrijven gestoken. In de tweede helft van vorig jaar werd voor een bedrag van 22 miljard dollar geïnvesteerd en in heel 2017 kwamen de totale wereldwijde investeringen uit op 38 miljard dollar. Ook het aantal transacties nam toe. Van 834 in de tweede helft van 2017 tot 875 in de eerste zes maanden van dit jaar.

Omgekeerde wereld

Still talking about BOE hikes? Some are already betting on a cut https://t.co/NgbLBIfGV8 pic.twitter.com/PBv7unrXFl — Bloomberg Markets (@markets) 9 augustus 2018

"Fondsen moeten deelnemers actief raadplegen over beleggingen"

Pensioenfondsen moeten verplicht worden hun deelnemers actief te raadplegen over welke beleggingen in hun beste belang zijn. Dat staat in amendementen van Europarlementariër Paul Tang op voorstellen van de Europese Commissie voor verantwoord beleggen.