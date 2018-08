Must read: Uitverkoop in Sjanghai

Must read

Plus: Waarom de dollar nog sterker wordt, Pictet positiever over aandelen, gratis indexfondsen, eng grafiekje, en méér.

Dollar stijgt verder

Valuta-analist Bart Hordijk van Monex Europe voert drie steekhoudende redenen aan waarom het einde van de opmars van de dollar nog niet in zicht is. Op naar de 1,13!

Geen angst over Amerikaanse schuldengolf

De Amerikaanse schatkist heeft in het huidige derde kwartaal 329 miljard dollar nodig. Dat is zelfs voor de VS heel veel geld. Toch maken analisten zich over de Amerikaanse schuldopbouw niet al te veel zorgen. Voorlopig dan.

Assetallocatie: Pictet AM verhoogt advies aandelen

Pictet AM is positiever geworden over aandelen. De vermogensbeheerder stelt dat de wereldeconomie de handelsspanningen weerstaat en dat emerging markets het ergste achter de rug lijken te hebben.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief consolideert.

Rendement IEX Fonds 40: +1,11% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,73% (ytd)

DNB ziet niets in verbod crypto's

De Nederlandsche Bank (DNB) is niet van zins om een verbod op cryptovaluta in te gaan voeren. De centrale waarschuwt andermaal voor de gevaren ervan voor consumenten, maar is ook geïnteresseerd in de techniek erachter en blijft daarom zelf ook experimenteren. Bovendien is een nationaal verbod weinig zinvol gezien de internationale aard van de munten.

#Crypto 'wow' chart! Total market cap of all #cryptocurrencies down almost 25% in just over two weeks. #volatility pic.twitter.com/pe5ArWIiYS — jeroen blokland (@jsblokland) 8 augustus 2018

Stoute Britten

Column Randy Martens: Europese technocraten lijken van brexit een strafexpeditie te maken.

Waarom AI heel belangrijk wordt

Free lunch bestaat toch wel?

Fidelity Investmenst introduceert twee indexfondsen met een lopende-kostenfactor van 0%. Dat is een belangrijke en historische stap: nooit eerder was fondsbeleggen gratis. Het is een mijlpaal in een al langer bestaande trend van alsmaar lagere kosten voor fondsbeleggen. Morningstar weet meer.

Eng grafiekje

ICYMI: Sharp drop in global #trade volumes highlights a major downside risk for corporate earnings and global growth. pic.twitter.com/JRaaS2ISlg — IIF (@IIF) 7 augustus 2018

Eenverdieners de klos

De kloof tussen een- en tweeverdieners groeit volgens het CBS en dat komt vooral door belastingvoordeeltjes.

Hebben Chinese aandelen bodem bereikt?

Is #China's stock market cheap?(Part I)

Pretty cheap based on PE, but cheaper in 2014! pic.twitter.com/3Gjc3Z0cQM — jeroen blokland (@jsblokland) 8 augustus 2018

Prima Spaanse vooruitzichten, maar ...

Rabobank over de Spaanse economie: Het gaat goed, maar wel jammer dat huidige regering de overheidsfinanciën niet aanpakt.