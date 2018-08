Must read: Gewoon lekker niets doen

Must read

Activistische pensioenfondsen verdienen meer

Pensioenfondsen zouden met een private equitybenadering extra aandelenrendement kunnen boeken.

Belastingen stijgen maar door

De OESO heeft de belastinginning van 35 landen naast elkaar gelegd. Duncan Lamont, hoofd research en analyse bij Schroders, over de zes grootste verrassingen. Zoals: Grieken overheid haalt (relatief gezien) meer belasting op dan Den Haag.

Ook in het kader van belastingen

Belastingstelsel in NL is echt fucked up: ‘Op dit moment is 52 procent van alle belastingen die de overheid binnen krijgt een belasting op arbeid. Maximaal 0,3 procent van het totaal is een belasting is op vervuiling.' https://t.co/7Pzx3g5AND @tiesjoosten @FTM_nl — Thomas Bollen (@mrtbollen) 12 juli 2018

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,65% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,05% (ytd)

Dit jaar al min 17% (Shanghai) maar Victoria Mio blijft erin geloven

The outlook for Chinese stocks is strong, but not without volatility. https://t.co/a8FGll6MpI pic.twitter.com/tMfz0JFlnL — Robeco Asset Management (@Robeco) 6 augustus 2018

Iedereen zit long dollar

USD in demand with sharp jump in net long positions over the past two months—positioning across other currencies increasingly bearish. pic.twitter.com/cGPJO3cIvU — IIF (@IIF) 4 augustus 2018

Niets doen levert hoogste rendement op

Column Ron Boer: Als u ligt te puffen van de hitte, denk dan eens aan de beurswijsheid dat je in de schaduw van de boom zit die je dertig jaar geleden geplant hebt. Vertaald naar beleggen: de lange termijn wordt beloond en wel om twee redenen.

20 jaar geleden praktisch failliet, maar ...

... inmiddels meer dan 1 biljoen dollar waard. Mooie long read van The New York Times over de geschiedenis van Apple.

90 jaar S&P

Zie ook de ontwikkeling van Amerikaans spaargeld en obligatierendementen in diezelfde periode.

De laatste dagen van de shortsellers in Tesla

Tesla's Elon Musk weet de aandacht weer eens te trekken. Ditmaal met het verspreiden van een scene uit Der Untergang waarin Hitler - heel dom natuurlijk - het aandeel Tesla heeft geshort. Die trade heeft de afgelopen week erg veel pijn gedaan.

Beleggen in Japan?

Drie Nederlandse beleggers zijn het danig met elkaar oneens. De consensus is super positief. Maar dat is al jaren zo.

Update van de Asset Allocatie Consensus van #Japan geeft nu aan:



52% Overwogen

40% Netraal

8% Onderwogen



Maar wat vinden @beurscommentaar, @Dieperink en Ivan Moen van Japannse #aandelen? ->https://t.co/MFkFkczNn3 — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) 6 augustus 2018

Wat haalt de markten uit hun risicomijdende modus?

Column Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities Robeco: Een kwartaal geleden zagen we op de wereldwijde aandelenmarkten de eerste tekenen van bezorgdheid over de dreigende handelsoorlog en een agressievere Federal Reserve (Fed). Toch waren de fundamentals nog steeds sterk en bleef de winstgroei solide – enkele kleine uitzonderingen daargelaten. Eén kwartaal verder zijn we in een risicomijdende omgeving beland. Terecht?