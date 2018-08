Must read: S&P steeds goedkoper

Must read

Zwakke yuan is GEEN wapen in handelsoorlog met de VS

Gebruikt China de verzwakking van de yuan als wapen in de handelsoorlog met de VS? Monetair econoom Edin Mujagic gelooft daar niets van. Hij voert vijf argumenten aan waarom China de yuan niet manipuleert.

Grondstoffen zijn oversold

De angst voor oplopende handelsspanningen heeft de grondstoffenprijzen naar beneden geduwd, en dat terwijl de vraag groeit. ETF Securities ruikt kansen voor beleggers.

Turkse lira richting valutacrisis

De Turkse Lira ging vanmorgen door de psychologische grens van 5.00 voor de dollar en dat is meteen een all time high. Daarmee is volgens Bart Hordijk, valuta-analist bij Monex Europe, de Turkse pijn niet geleden. Met de lira gaat het van kwaad tot erger.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,67% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,14% (ytd)

Amerikaanse aandelen steeds goedkoper

Want de winsten stijgen harder dan de koersen. Lees het verhaal van Jeroen Blokland.

Graph of the week: The Power of Earnings https://t.co/QDD2jfO1O5 pic.twitter.com/rwcLrBysIA — Robeco Asset Management (@Robeco) 3 augustus 2018

Chinese aandelenbeurzen onderuit

En met de yuan gaat het ook niet goed. Heeft het een met het ander te maken?

Opnieuw zeer zwakke prestaties van locale Chinese aandelen. De Shanghai Composite is inmiddels bijna 20% gedaald dit jaar #bearmarket #China https://t.co/PgONfqkkSA — Jack Neele (@jackneele) 3 augustus 2018

Alle economische ramingen op een rij

Ook weten hoe het verder gaat met de economische groei, inflatie, overheidssaldo, overheidsschuld wereldwijd, inclusief verwachtingen van onder meer valutakoersen en grondstoffenprijzen? Bekijk dan de nieuwste ramingen van ABN Amro.

Baas Britse centrale bank waarschuwt

Mark Carney: kans op brexit zonder deal is 'oncomfortabel groot'

Nr. 1 bierland is ...?

Zum "Tag des Bieres" meldet @Eurostat: Bei der Bierproduktion ist Deutschland noch vorn. Doch beim Export hat Holland die Nase vorn, und Belgien hat uns eingeholt. @welt pic.twitter.com/ns3OOnnrvb — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) 3 augustus 2018

Nederlandse industrie zit vooral buiten de Randstad

De elektrotechnische en machine-industrie vinden we onder andere in Twente.

Meer over de regionale verspreiding van de industrie:https://t.co/48StWlSjEE pic.twitter.com/oFMZCnJcqn — CBS (@statistiekcbs) 3 augustus 2018

Zomergeintje