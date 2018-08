Must read: Goedkope tech

Must read

Inkoop eigen aandelen drijft rendement niet

Tot de eeuwwisseling zorgde de inkoop van eigen aandelen in de VS nog voor een stevige outperformance. Dat is niet langer het geval. Wat is er veranderd?

De optimistische outlook van Aegon AM

"Ondanks voortdurende economische en geopolitieke ruis en de bijbehorende volatiliteit hebben markten goed gepresteerd en ik verwacht dat dit zo zal blijven," aldus CIO Olaf van den Heuvel van Aegon AM. Welke assets gaan in de tweede helft van 2018 outperformen?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De voorsprong van de passieve portefeuille groeit.

Rendement IEX Fonds 40: +0,51% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,25% (ytd)

De goedkoopste Amerikaanse techaandelen

Barron's vond 5 goedkope muurbloempjes waarvan koers en winst niet gelijk op bewegen.

De duurzame wil is er wel, maar ...

Bij de helft van de Nederlandse bedrijven staat duurzaamheid prominent op de agenda. Toch komt het er lang niet altijd van. Meer dan de helft (54%) geeft aan kennis en tijd tekort te komen om praktisch uitvoering te geven aan verduurzaming. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van ABN AMRO.

Trumps handelstarieven zijn juist een kans

Column Ken Fisher: "De huidige angsten voor importheffingen overschatten het risico en daarmee wordt Trumps politieke motivatie over het hoofd gezien. Door de wijdverbreide aandacht voor die heffingen raakt deze angst ingebakken in de aandelenprijzen en worden zowel experts als het publiek op het verkeerde been gezet. Dat belooft een enorme positieve verrassing op de beurzen als blijkt dat het allemaal wel meevalt. Dit is het moment om te kopen!"

Nieuw! Gratis indexfondsen

Fidelity International geeft indexfondsen uit die niets kosten en het gaat er nog geld mee verdienen ook.

Eerst renteverhoging ECB pas in december 2019

De rente- en eurovisie van ABN Amro. Over de euro: "Op korte termijn kan de euro – mede door een oplopend renteverschil met de VS – wat verzwakken, zo denken wij. Maar in het najaar kan de munt herstellen bij een weer oplopende lange rente in de eurozone. En volgend jaar kan de euro verder stijgen als de markten er rekening mee gaan houden dat de renteverschillen met de VS zullen afnemen omdat ook de ECB de rente uiteindelijk gaat verhogen."

Daar gaat de Amerikaanse rente

Iets om in de gaten te houden.

Wel zo leuk aan de muur

Galeriehouder en kunstkenner Maurits Hertzberger: "Kunst kopen is geen goede investering"

AFM waarschuwt nog maar eens voor crypto's