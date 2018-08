Must read: Morgan Stanley slaat alarm

Must read

Plus: Obligatie-ETF's zijn complex, Chinese beurs onderuit, Kempen over disruptie, weg zijn Zweedse kroonjuwelen, en méér.

De kunst van het beleggen in obligatie-ETF's

Grote kans dat ook obligatie-ETF’s populair gaan worden. Marcel Tak hoopt dat alle toekomstige beleggers in deze ETF’s de complexiteit van een passief obligatiefonds weten te doorgronden om zo vermijdbare teleurstellingen te voorkomen. Speciaal voor hen heeft hij een heldere checklist samengesteld. Ook een must read voor andere obligatiebeleggers.

ESG en smart bèta gaan nog niet samen

Smart bèta, ook wel bekend als factorbeleggen, en ESG-beleggen winnen beide aan populariteit, maar de logische combinatie van de twee strategieën laat nog even op zich wachten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief leidt. De voorsprong van de passieve portefeuille is inmiddels groter dan het verschil in kosten.

Rendement IEX Fonds 40: +0,71% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,03% (ytd)

Morgan Stanley hijst stormbal

Analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley hebben gewaarschuwd voor een aanstaande koersval op de aandelenbeurzen. "De uitverkoop is nog maar net begonnen, en deze correctie zal de ergste zijn sinds februari." RTL Z heeft meer.

Maar JP Morgan blijft optimistisch

Nou ja, over Europese en EM-aandelen dan. Die kunnen de komende jaren met +10% omhoog.

Deze hoofdstrateeg van JPMorgan noemt één reden waardoor de aandelenmarkt zal blijven stijgen https://t.co/J4sjsMexPF pic.twitter.com/Z5V9G4ABnB — Business Insider Nederland (@BINederland) 1 augustus 2018

Chinese aandelen verder onderuit

Sinds de laatste top iets meer dan drie jaar geleden verloor de beurs van Sjanghai ruim 40%.

China's stocks and currency slide as hopes of an economic boost fizzle out https://t.co/Y9MwQxK3OE pic.twitter.com/BFR4qzWTQb — Bloomberg (@business) 1 augustus 2018

ABN Amro breidt uit in België

ABN Amro neemt de Belgische private banking-activiteiten van de Franse bank Société Générale over. Met de overname breidt ABN AMRO het beheerd vermogen in België uit tot boven de 12 miljard euro.

Kempen over de beleggingsgevolgen van de huidige disruptie

The Dividend Letter: It’s the pace of Disruption that matters by @FlorisOliemans Click to read more: https://t.co/AMj3ZaaBzY pic.twitter.com/hry2J4NK7m — Kempen (@KempenCo) 31 juli 2018

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Trump dreigt met het verhogen van de komende heffingen van 200 miljard om China te dwingen tot onderhandelen https://t.co/9FXAYx8snE pic.twitter.com/BpVWZeNwvB — RTL Z (@RTLZ) 1 augustus 2018

Kerkje kopen?

Door de enorme ontkerkelijking zullen in Nederland een paar duizend kerken moeten sluiten. De huidige hausse op de vastgoedmarkt geeft steeds meer kerkbestuurders het laatste zetje om hun godshuis in de verkoop te zetten, aldus De Telegraaf.

Ouderwetse roof

Zijn onze kroonjuwelen een beetje beschermd?