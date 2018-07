Must read: Pas op! De robo's komen

Must read

Plus: Goud of aandelen, verkoopgolf EM overdreven, mixfondsen hebben de toekomst, gokken met crypto's en nog meer.

De strijd tussen goud en aandelen. Wie wint?

Dit jaar is het niets met goud. Dat was wel eens anders. Pension Partners heeft de rendementen van goud en aandelen vanaf 1972 naast elkaar gelegd. De uitkomst van deze rendementswedstrijd is hoogst opmerkelijk.

Goldman Sachs: Fundamentals EM blijven uitstékend

Volgens Goldman Sachs Asset Management is de recente grote verkoopgolf in de emerging markets overdreven. Zeker als de handelsoorlog tussen de VS en China wordt voorkomen, liggen er grote kansen.

Makkelijk en lekker gespreid

Beleven we dit jaar de grote Europese doorbraak van mixfondsen? Daar begint het ernstig op te lijken, zo concludeert Detlef Glow van Lipper bij het doorspitten van de Europese fondsencijfers van de eerste helft van 2018. Welke trends ziet hij nog meer?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief leidt. De voorsprong van de passieve portefeuille is inmiddels groter dan het verschil in kosten.

Rendement IEX Fonds 40: +1,24% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,77% (ytd)

Rentevooruitblik: FED houdt kruit nog even droog

Ook onbekend met eigen verzekeringen?

Maar liefst 44% van de Nederlanders weet zelf eigenlijk niet goed tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van personal finance planner Omniplan onder 1.035 respondenten. Twee derde van de Nederlanders geeft aan niet te weten welk bedrag de verzekeraar uitkeert mocht zich een vervelende situatie voordoen.

Leven zonder cash

Volgens betalings- en technologiebedrijf Mastercard is een bijna volledig cashloze samenleving dichterbij dan velen denken. Arjan Bol, Country Manager Mastercard Nederland, over de verschillende betalingstrends, kansen en uitdagingen.

Pas op! De robo's komen eraan

Wat eerst klein was, wordt nu groot. Barron's stelde een ranglijst samen van de belangrijke robo-adviseurs van de VS.

"Investeren in crypto’s is gokje"

De waardestijging van cryptovaluta was voor veel beleggers reden om digitale munten aan te schaffen. Sinds de sterke koersdaling is de belangstelling echter flink bekoeld. Wie zijn de overgebleven cryptobeleggers? Met hoeveel zitten ze erin? DFT zocht het uit.

