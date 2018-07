Must read: NL vermogen zit te vast

Must read

Pensioenfondsen moeten meer risico nemen

Een gemiddeld pensioenfonds heeft ongeveer 35% aandelen in de portefeuille. Dat percentage moet richting de 50% om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, aldus Supriya Menon van Pictet AM.

De zin van wél sectorbeleggen

In tegenstelling tot Jeffrey Schumacher van Morningstar, die geen voorstander is van sectorfondsen, ziet Philippe Roset van State Street GA juist wel sectorkansen. Wie wint de argumentenstrijd?

Utilities en Healthcare winnen aan technische kracht

Hoe staan de wereldwijde sectoren er technisch voor? Met twee defensieve sectoren die aan kracht winnen, lijken de vooruitzichten voor aandelenmarkten onzekerder te worden.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief leidt. De voorsprong komt overeen met het verschil in kosten.

Rendement IEX Fonds 40: +0,60% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,63% (ytd)

Te veel Nederlands vermogen zit vast in stenen en pensioen

In vergelijking met andere Europeanen hebben Nederlanders volgens Rabobank weinig vrij beschikbaar vermogen. Een op de vijf heeft zelfs helemaal geen buffer om financiële tegenslagen op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Zou je pensioenvermogen en woningbezit meenemen, dan staat Nederland in de top 4 van landen met de meest vermogende inwoners. Rabobank pleit daarom om het Nederlandse vermogen makkelijker liquide te maken.

Waarin zit het wereldwijde geld? Niet in crypto's

How big is #bitcoin? No very big! pic.twitter.com/kNaj6XrYgw — jeroen blokland (@jsblokland) 28 juli 2018

Kostbare aandelencorrecties

#Facebook is heading for an undesirable record! Largest USD market cap loss of all time. ht @ArendJanKamp pic.twitter.com/nuIT43lYkD — jeroen blokland (@jsblokland) 26 juli 2018

Beleg niet in Turkije!

"Want ze doen daar alles fout."

Goldman Sachs Asset Management says 'No, thanks' to investing in Turkey: 'They are doing everything wrong' https://t.co/tc5SBxVACY pic.twitter.com/9fEseZFoJ1 — Bloomberg Markets (@markets) 27 juli 2018

Nexit brengt niets

Een Nexit biedt volgens hoofdeconoom Wim Boonstra van Rabobank nul voordelen. "Dus als ons land met een Nexit weer terug wil naar ‘vroeger’, komen wij materieel in vergelijkbare omstandigheden terecht als waarin wij nu zitten, maar onze politieke invloed geven we op. Ons land heeft geen stem meer in het monetaire beleid en de afspraken met onze belangrijkste handelspartners worden overwegend door de EU, het grootste handelsblok ter wereld, vastgesteld." Must read!

Van alle kanten klem

Mooi en lang verhaal van The New Yorker over Prime Minister Theresa May.

Amerikaanse millennials maken een grote fout

Zij houden volgens Bloomberg namelijk niet van beleggen. Een spaarrekening zonder veel rente voelt beter. Bij oudere generaties is dat andersom. Hoe zit het hier?

Onderzoek naar wanbeleid bij SNS Reaal

Op verzoek van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) start de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam uiteindelijk toch een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013. Bij de nationalisatie in 2013 werden alle aandeelhouders onteigend. Aanvankelijk hadden de onteigende aandeelhouders geen grond om een onderzoek aan te vragen. De Hoge Raad besliste in 2016 anders. Wat ging er bij SNS mis? Een korte docu van EenVandaag van vorig jaar geeft een onthutsend inkijkje.

De beleggers van Europa zitten niet in Nederland

Nederlandse huishoudens hebben minder vrij op te nemen spaartegoeden dan huishoudens in andere Europese landen #raboresearch #rabokennis https://t.co/dTrWDByN9y — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) 30 juli 2018

EM-goeroe Mobius negatief over EM

Investors looking for a bottom in emerging-market stocks will have to keep on waiting, especially in China, Mark Mobius says https://t.co/vs7Ict8uYh pic.twitter.com/X5XIr1tWb8 — Bloomberg Markets (@markets) 30 juli 2018

Nederlandse grootbanken op zoek naar hun missie

Martijn Jeroen van der Linden voor Follow the money: De afgelopen 10 jaar is de missie van Nederlandse grootbanken fundamenteel veranderd. Althans, dat willen ze ons doen geloven. Vóór de financiële crisis werd het maximaliseren van aandeelhouderswaarde nagestreefd, daarna werd de klant centraal gesteld. De nieuwste hype is ‘purpose’. Wat wordt hiermee bedoeld?