Must read: Toch geen handelsoorlog

Must read

De zin van wél sectorbeleggen

In tegenstelling tot Jeffrey Schumacher van Morningstar, die geen voorstander is van sectorfondsen, is Philippe Roset van State Street GA er juist enthousiast over. Wie wint de argumentenstrijd?

"Trackers zijn gewoon heel vaak de beste oplossing"

Deborah Fuhr, moeder aller ETF-analisten, ziet een gouden toekomst voor de ETF-markt. Extra groei komt er bijvoorbeeld van robo-advies en nieuwe markten.

ECB houdt waarschijnlijk langer vast aan 0-rente

"Neem de belofte van de ECB, dat de officiële rente tot minstens de helft van volgend jaar op 0 procent zal blijven en een verhoging van de rente vervolgens heel langzaam zal gaan, maar heel serieus. Monetair econoom Edin Mujagic weegt het laatste rentebesluit van de ECB.

Toekomst actieve fondsenindustrie is allesbehalve guur

Volgens Bloomberg-columnist Mark Gilbert staat de actieve fondsindustrie er veel beter voor dan steevast wordt geschetst. Het marktaandeel daalt weliswaar, maar de winsten stijgen nog altijd, net als de inflow. En vergeet China niet. Daar gaan nog heel veel mensen beleggen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief leidt. De voorsprong komt overeen met het verschil in kosten.

Rendement IEX Fonds 40: +0,60% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,63% (ytd)

Koersimplosie Facebook doet hedgefondsen pijn

De koersdaling van Facebook heeft hedgefondsen volgens Marketwatch naar schatting 6 miljard dollar gekost. Ook het koersverloop van NXP bracht flinke schade. In welke aandelen zijn zij nog meer ruim vertegenwoordigd (met geleend geld)?

Beleggingsreuzen uit Amerikaanse aandelen

Grote beleggingsfondsen stappen volgens DFT na kwartalen met beursrecords in hoog tempo uit Amerikaanse aandelen. Zij kiezen voor staatsobligaties.

Nederlanders positiever over eigen financiën

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar het persoonlijk welzijn onder consumenten.

Chinatown New York verslaat die in Hongkong

Dat is opmerkelijk: Chinese IPO's in New York deden het dit jaar veel beter dan die in Hongkong. Nu is de Hang Seng inmiddels erg goedkoop geworden.

Geen handelsooorlog

Grote beleggingshuizen rekenen volgens Reuters niet op het uitbreken van een full blown handelsoorlog. “No one really takes 100 percent of what Trump says [seriously]. He changes his mind a lot and China has been relaxed and quiet in its response.”

Eerst hulp bij winnen hoofdprijs

Een loterij winnen is een droom, maar wel een droom waar je hulp bij kunt gebruiken. Onze specialist loterijwinnaars Geertruid Nap vertelt hoe ze de gelukkigen helpt. https://t.co/52iqaFXiWx — ABN AMRO MeesPierson (@AA_MeesPierson) 27 juni 2018

Komt er een 2e Britse referendum?

De politiek komt er niet uit, dus is het wel zo slim om het volk te laten beslissen, incl. allen die tijdens het 1e referendum thuis bleven.

Vaarwel laadstations

Dat is handig: Zweden bouwt wegen die elektrische auto's tijdens het rijden opladen.