Must read: Goedkope Chinese aandelen

Must read

Vaste factorverdeling geeft beste mix risico en rendement

In de strijd tussen monofactor- en multifactorbeleggen kiest Koen Van de Maele van Candriam duidelijk voor de multifactoraanpak. "Dat mag dan ingewikkelder zijn, het leidt ook domweg tot betere resultaten.”

Minimale vooruitgang bij afremmen global warming

Er wordt enige vooruitgang geboekt bij het bestrijden van global warming. Met de huidige plannen komen we uit op een gemiddelde stijging in 2100 met 4 graden Celsius in plaats van 4,1. Beleggingshuis Schroders ziet wel lichtpuntjes.

Onderwijl reizen we wat af (met het vliegtuig)

Overtourism is becoming a major issue for cities across the globe https://t.co/pxpIiDqpdk #travel #tourism pic.twitter.com/xkQCUgsLQq — World Economic Forum (@wef) 25 juli 2018

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het schiet allemaal niet op. Actief heeft moeite om te volgen.

Rendement IEX Fonds 40: +0,22% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,90% (ytd)

Rabobank: Chinese aandelen steeds goedkoper

"Chinese aandelen zijn inmiddels op 8 keer de winst ronduit goedkoop geworden, waardoor veel van het slechte nieuws reeds is verdisconteerd." Hier is het hele verhaal.

Bodem EM valuta bijna bereikt

Is dat een uitnoging om nu in de opkomende markten (aandelen of obligaties) te beleggen?

EM currencies are, on average, down more than 40% against the #USD since 2011, but they have not hit a new low since January 2016... pic.twitter.com/nr6ifrYISY — jeroen blokland (@jsblokland) 25 juli 2018

Leuke rentes

Daar staat ongetwijfeld ook een leuk risico tegenover.



4 obligaties in euro met een rendement van 5% en een looptijd van 5 jaar https://t.co/H7n8M2krRN — Oblis (@Oblis1) 25 juli 2018

Turkse problemen stapelen zich op

Nora Neuteboom van ABN Amro analyseert (in het Engels) de Turkse situatie, die er alleen maar slechter op wordt. Een schuldcrisis ligt op de loer.

Bitcoin kan niet bubbelen

Ja, crypto bitcoin stijgt weer hard, maar van een bubbel is geen sprake. Dat kan gewoon niet, betoogt Marketwatch. Interessante analyse.