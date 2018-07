Must read: De beste klimaataandelen

Must read

Opkomende markten vragen om actieve aanpak

Beleggers in aandelen opkomende markten doen er verstandig aan deze markt met actieve fondsmanagers te benaderen, zo laat Guido Corbeau van AF Advisors met cijfers zien. "De helft van de actieve fondsmanagers blijkt goed in staat de index te verslaan."

Gaat goud weer schijnen?

ETF Securities constateert een flinke uitstroom uit passieve goudfondsen. De goudprijs blijft ook maar zakken. Maar het negatieve sentiment zou binnenkort wel eens kunnen keren.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het schiet allemaal niet op. Actief heeft moeite om te volgen.

Rendement IEX Fonds 40: +0,38% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,10% (ytd)

Groei-aandelen zijn goed, waarde-aandelen slecht

Morningstar analyseerde sectoren en beleggingsstijlen op hun CO2-impact. Wie de 'CO2-uitstoot' van zijn portefeuille laag wil houden, belegt vooral in tech en gezondheid.

Oh oh België!

In het afgelopen jaar ging in iets meer dan de helft van het aantal EU-landen de totale schuld omlaag. Duitsland, VK en Nederland zitten in het goede rijtje. Opvallend is de enorme stijging van de schuld in België. Wat is daar aan de hand?

Good Morning from #Germany where public debt keeps falling. Debt ratio has dropped on Q1 by another 1.2ppts to 62.9%, while overall Eurozone ratio has risen by 0.1ppt to 86.8%. Especially in Belgium, Greece, France and Italy the debt ratios have risen. https://t.co/RcT74xq7tg pic.twitter.com/x2ClGMeFrR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 juli 2018

De wereld op basis van valutareserves

Wat is Zwitserland opeens groot.

These countries are holding the most foreign currency https://t.co/JAzRaccho6 #economics pic.twitter.com/e9gWdynyQQ — World Economic Forum (@wef) 23 juli 2018

Banken helpen niet mee met verduurzamen woningen

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) krijgt een kwart van de hypotheekaanvragers nul op het rekest als ze voor verduurzaming de leensom willen opschroeven tot 106% van de waarde van het huis. Nog een kwart rekent een extra rente-opslag over het totale hypotheekbedrag als zij extra hypotheek aanvragen voor het verduurzamen van de woning, aldus Banken.nl.

Elite staat op rem

Podcast: Roderick Veelo interviewt Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank, over de nieuwe klimaatwet, de economie, de crisis, het redden van de wereld en hoe de elite dat overlaat aan burgers en bedrijven.

Houdt China bullmarkt nogmaals op gang?

China stopt met afremmen kredietverstrekking en pompt miljarden in bancaire systeem https://t.co/Jn9sr1pyOX pic.twitter.com/pZoFAvvAkW — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 24 juli 2018

Huizenprijzen EU stijgen overal

ABN Amro: "De huizenprijzen in de eurozone stijgen sinds begin 2015 zonder onderbreking. Het expansieve monetaire beleid van de ECB en de versoepeling door banken van de kredietvoorwaarden hebben de huizenmarkt gesteund, maar de vraag naar hypotheekleningen is in de laatste paar kwartalen wel afgezwakt. Het nog altijd toenemende besteedbaar gezinsinkomen zal vermoedelijke een verdere sterke stijging van de huizenprijzen steunen." Lees de analyse.