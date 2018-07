Must read: Dáág campingrally

Must read

Waar blijft de inflatie?

Pas als de lonen stijgen, zal ook de inflatie oplopen. Veel hangt af van hoe de dienstensector zich ontwikkelt. “Naarmate de technologische vooruitgang de industrie meer kapitaal- en competentie-intensief maakt, schept deze sector steeds minder banen.” Een inflatie-analyse.

Studie: ETF’s vergroten volatiliteit wel

Uit een een nieuwe studie van S&P Global blijkt dat passieve fondsen de markten wel flink in beweging kunnen zetten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,69% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,48% (ytd)

Einde bullmarkt nabij

Vergeet dit jaar een campingrally! Het Amerikaanse tijdschrift Fortune voorspelt in een uitputtend en fraai opgemaakt artikel het snelle einde van de huidige bullmarkt. Wie verstandig is, neemt nu maatregelen, zo is de boodschap.

Onterechte bankbonussen

Banken en verzekeraars maken volgens minister Hoekstra van Financiën op een verkeerde manier gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid in de wet die bonussen in de financiële sector reguleert. Uitzonderingen worden volgens Hoekstra te vaak gebruikt voor ‘regulier’ bankpersoneel, in plaats van voor ‘exceptionele’ banen zoals ICT-ers.

Beste obligatiefondsen

De beste wereldwijde obligatiefondsen in 2018 volgens Morningstar. Eentje steekt ver boven de anderen uit.

China laat financiële teugels weer vieren

Nederlanders hebben onredelijk beeld van beurs

"De beurs is gevaarlijk. Het is veel verstandiger om vastgoed te kopen, want dat biedt zekerheid en veiligheid." De werkelijkheid is volgens het FD een andere.

Bezos heeft reden om te lachen

Maar wat moet je met zo veel geld?

Ka-jing: Jeff Bezos van Amazon is sinds deze week meer dan 150 miljard dollar waard.

Researchmiddenmotor Nederland

Goed nieuws voor ZZP'er met woningwens

Wel jammer dat de prijs van de meeste woningen inmiddels boven de NHG-grens liggen.

Alle ondernemers komen na jaar in aanmerking voor NHG-hypotheek: Nationale Hypotheek Garantie (NHG) introduceert de Inkomensverklaring Ondernemer. Alle ondernemers die langer dan een jaar actief zijn komen hiermee in aanmerking voor een hypotheek met…

Olieprijs (weer) onder druk

En als er grote geopolitieke spanningen zijn, gaat de prijs weer omhoog.

Oil prices fall on demand concerns as G20 warns of risks to growth

Flitskrediet in de ban

Aanbieders van het zogenoemde flitskrediet mogen geen leningen meer aanbieden met extra kosten vermomd als garantstelling. De Volkskrant: "De lener in kwestie leende een maand lang 350 euro en betaalde, behalve de rente, 87,50 euro aan FairSecure, LoanRiders ‘garantsteller’. Zijn kosten kwamen uit op 314 procent rente op jaarbasis, terwijl in Nederland een maximum geldt van 14 procent. De rechter heeft nu bepaald dat de kosten voor de garantstelling wel degelijk moeten voldoen aan het maximumtarief."