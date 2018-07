Must read: Bullmarkt tot 2020

Must read

De ultieme actief-passief-combinatie

Welke beleggingen in een portefeuille vragen om een passieve benadering en welke om een actieve? Beleggingsspecialisten van ABN Amro, Vanguard en State Street Global Advisors over het beste van twee werelden.

Nog even wachten en dan toeslaan in China

Het beurssentiment in China is dankzij het handelsconflict met de VS ronduit slecht. De komende maanden is voorzichtigheid geboden, meent Amundi AM.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,70% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,61% (ytd)

Fondsmanagers worden pessimistischer

Fund managers are more pessimistic about global growth than at any time over the past two years, according to the latest Bank of America Merrill Lynch survey. Read more @cwselector https://t.co/7q0CZeef1v — Citywire (@Citywire) 17 juli 2018

Beleggers zien meer in alternatieve-REITS

Niet gewoon vastgoed, nee beleggen in bill boards, vriesfaciliteiten en datacentra zijn populair onder Amerikaanse beleggers.

Bullmarkt is nog niet dood

JPMorgan says record-breaking bull market could run until 2020 https://t.co/ADiIIiTc9y pic.twitter.com/kJtr9guyhf — Bloomberg Markets (@markets) 20 juli 2018

Teveel kleine beleggingsfondsen

Waarom bestaan die eigenlijk nog steeds?

Wall Street gek op fintech

Is het wel een goed idee om goud met aandelen te vergelijken?

Ja, op zeer lange termijn winnen aandelen, maar hoeveel beleggers blijven er een hele bearmarkt rustig in aandelen zitten?

Kijk uit voor boze klanten...