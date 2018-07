Must read: Dure dollar doet pijn

Dooie boel bij liquid alt-fondsen

Acht jaar geleden waren de liquid alternatives-fondsen nog zeer gevraagd bij voorzichtige beleggers. Nu zit de klad erin.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,36% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,11% (ytd)

AFM stelt externe deskundigen bestuurderstoetsingen aan

Janka Stoker, Hans van der Noordaa en Ewoud Goudswaard worden externe deskundigen bestuurderstoetsingen bij de AFM.

Frontier markets update

African cities will double in #population by 2050. Here are 4 ways to make sure they thrive https://t.co/7v9XpkG3ZG ways-thrive #population pic.twitter.com/rdfbjQEfSt

Gaat niet helemaal lekker in de VS

Bernanke in de bocht?

Kortingszorg blijft bij grote fondsen, ondanks hogere dekkingsgraden

Dankzij goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van de vijf grootste pensioenfondsen verder gestegen in het tweede kwartaal. Maar vanwege een vertraging van het herstel sluiten ABP, PFZW, PME en PMT mogelijke kortingen niet uit.

De dure dollar doet pijn

Amerikaanse bedrijven beginnen de negatieve effecten van de duurdere dollar te voelen.

Boete voor Google

Today, @vestager will fine Google nearly $5 billion over its Android operating system. It’s the largest financial penalty Europe has ever levied against a single company. But how much is that, really, to a behemoth like Google? Here’s some context. https://t.co/F7HsMZbNFh pic.twitter.com/ejHlfBc1uE