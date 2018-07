Must read: Prima cijfers!

Must read

Lyxor's ETF-portefeuille voor de moderne belegger

Hoe ziet een passieve modelportefeuille eruit? Lyxor heeft speciaal voor IEXprofs een op drie peilers gebaseerde neutrale modelportefeuille samengesteld.

MiFID II geeft ETF-verkoop extra impuls

De nieuwe Europese regels voor de financiële sector (MiFID II) hebben door de eis van meer transparantie een extra impuls gegeven aan de Europese ETF-markt.

Professionele beleggers worden voorzichtiger

Aandelen of obligaties? VS of Europa? Tech of telecom? Alpha Research heeft op basis van tientallen beleggingsrapporten de assetallocatieconsensus samengesteld.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het schiet allemaal niet op. Passief leidt wel.

Rendement IEX Fonds 40: +0,29% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,80% (ytd)

Het cijferseizoen is prima begonnen

So far, more than 90% of S&P 500 Index companies that have reported #earnings have beaten expectations. pic.twitter.com/5WeasQZ6F2 — jeroen blokland (@jsblokland) 17 juli 2018

Sector automatisering profiteert van handelsconflict

En zonder handelsoorlog is de toekomst ook glanzen. CNBC heeft het verhaal

Voor innovatie moet je tegenwoordig in China wezen

Between 2000 and 2014 China spent 2.1% of its GDP on research. Read more: https://t.co/Ja0mPVSNxU pic.twitter.com/Av551VeDid — World Economic Forum (@wef) 17 juli 2018

Verdachten van Vestia-zwendel jaren de gevangenis in.

Van duurzaam weer terug in de olie

"Wereldwijde investeringen in duurzame energie vorig jaar met 7% afgenomen. Omdat investeringen in olie- en gasindustrie toenamen, steeg aandeel fossiele energie voor het eerst sinds 2014 weer." https://t.co/hhzf4qG7qN — Remco de Boer (@remcodb) 17 juli 2018

Het is tech, tech, tech

Waar zijn de Japanners gebleven?

Largest Companies in the World by Market Cap, 1980 to Today... pic.twitter.com/3ZfC9xQvNG — Charlie Bilello (@charliebilello) 18 juli 2018

Bankiers vangen meer bonus dan verzekeraars

De wettelijke mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond dat geldt in Nederland wordt vaker gebruikt door banken dan verzekeraars.

Waarom we wel inflatie (dus ook hogere rentes) krijgen