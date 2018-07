Must read: Angsten beleggers blijven hetzelfde

ETF-markt: groeien zonder bloeien?

Ik gun beleggers een flink en groeiend aantal ETF’s met veel toegevoegde waarde. Maar ik ben bang dat de belegger steeds meer moet opletten of de fondsen wel of niet voor hen van nut zijn, aldus Marcel Tak.

Prijzenoorlog ETF’s gaat gewoon door

De beheerkosten voor ETF's zijn de laatste tien jaar met gemiddeld 30% gedaald en het einde van de daling is nog niet in zicht.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,39% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,21% (ytd)

