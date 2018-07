Must read: Beurs gaat eigen weg

Must read

Beurs houdt zich niet aan script

Consensus-trades stellen dit jaar ernstig teleur, ervoer fondsbeheerder Ken Orchard van het T. Rowe Price Diversified Income Bond Fund. Niet getreurd, de eigenzinnigheid van de financiële markten biedt beleggers nieuwe extra kansen.

UBS zet integratie obligaties en ESG in spotlight

Duurzaam beleggen wint na de aandelenhandel nu ook populairiteit in de markt van obligaties. UBS wil daarin graag voorop lopen.

Japan: de aandeelhouder wint

Met de komst van premier Abe ging de Japanse corporate governance serieus op de schop. Bedrijven moeten ophouden met het oppotten van hun winsten en ook luisteren naar kritische geluiden. Aandeelhouders moeten profiteren.

Indextracking kan veel slimmer

De kunst van het beleggen is om goedkoop te kopen en duur te verkopen. ETF's doen het tegendeel en verliezen daardoor onnodig veel geld. Gelukkig is er een oplossing.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve portefeuille heeft na een sterke start de hele voorsprong ingeleverd en staat voor een inhaalrace.

Rendement IEX Fonds 40: +0,08% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,00% (ytd)

Aandelen steeds goedkoper

RTL Z: "Bedrijfswinsten stijgen hard, dat maakt aandelen minder duur." Durk, kom er maar in!

Spaarzekerheid biedt nog maar 0,03% voordelen

De variabele rente op spaarrekeningen daalt bij ING van 0,05% naar 0,03%. Daarmee is ING de eerste grote bank die deze stap zet. Vorig jaar zette Triodos Bank echter al de stap naar 0%. De nieuwe rente voor spaarders van ING gaat in per vandaag. Op een bedrag van 100.000 euro keert ING 30 euro uit. Trekken we daar de vermogensrendementsheffing vanaf, dan ...

Investeren in kunstmatige intelligentie

Artificial Intelligence (AI) is een van de snelst groeiende elementen van digitale technologie. Pictet AM: "Het gaat ons leven veranderen, maar ook onze beleggingsportefeuilles."

Prachtig productie van Popular mechanics over de geschiedenis van staal. Voor een ieder die opgroeide met Kijk of een stevig belang heeft in Arcelor & Co.

Verzekeraars zijn goedkoop

Dat heeft natuurlijk wel een (rente)reden.

Megacaps verzekeraars laagste koers/winst-verhoudingen, ook hoogste dividendrendementen https://t.co/qwFiXOLkNr pic.twitter.com/WzVPR5py7q — Redactie Analist.be (@Analistbe) 15 juli 2018

Amerikaans kapitalisme maakt meeste mensen arm

"Bijna de helft van alle Amerikanen moet iets verkopen of geld van familie of vrienden lenen om een onverwachte uitgave van $400 te kunnen doen."

Welke brexit wordt het?

#Brexit poll! What will happen? — jeroen blokland (@jsblokland) 16 juli 2018

Oh jee, Chinese economie koelt af

China's cooling economy spells trouble ahead for global growth https://t.co/5ZR0Payx4O pic.twitter.com/NWsadjgzbQ — Bloomberg Markets (@markets) 16 juli 2018

De heilige graal schijnt te zijn gevonden

Dat gaat een revolutie in farmaland veroorzaken?