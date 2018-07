Must read: Gezondheids-ETF's presteren het beste

Must read

Wie is er bang voor vrijdag de 13e?

Krijgen we vandaag een mini-crash? Bijgelovige beleggers zullen vanochtend met beverige handen hun laptop hebben opengeslagen, want het is vrijdag de 13e.

Assetmanagers worden voorzichtiger

Alpha Research heeft op basis van tientallen beleggingsrapporten de assetallocatieconsensus samengesteld. "Stapje voor stapje wordt het beeld steeds iets negatiever," aldus Eelco Ubbels.

Gezondheidszorg-ETF's doen het het beste

Het lijstje van beste ETF's dit jaar wordt aangevoerd door health care-ETF's.

Race naar de bodem?

De beleggingsindustrie heeft zichzelf in de spreekwoordelijke hoek van de kamer geschilderd – het is een 'race to the bottom' geworden waardoor er steeds meer vermogen moet worden beheerd om kosten goed te maken, aldus Roderik Bolle, partner bij Orchestra, in het FD.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve portefeuille heeft na een sterke start de hele voorsprong ingeleverd.

Rendement IEX Fonds 40: +0,12% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,10% (ytd)

Amsterdam op plek vijf!

These are the most desirable #cities for overseas workers

Vier uitdagingen voor een family office

Zo ontstaat een family office.

De Swaan terup op ABN Amro-nest

Tom de Swaan nieuwe president-commissaris ABN Amro

Trump bemoeit zich met de Brexit

Donald Trump says Brits aren't getting the Brexit they voted for from Theresa May

