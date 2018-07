Must read: Aandelen Azië krabbelen op

Must read

De eerste schrik van de handelsoorlog is voorbij. Plus wat zijn risico's voor EM-ETF's en rijke beleggers zitten op hun centen.

Mutti moet blijven

Die hele handelsoorlog kan ontsporen, tenzij iemand op de rem gaat staan. Mannen doen dat niet, vrouwen wel. Angela Merkel moet iets doen, aldus Wouter Weijand.

Assetmanager wordt allround financieel adviseur

Gedwongen door lage fee's bewegen assetmanagers zich steeds vaker op het terrein van de financieel planner.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve portefeuille heeft na een sterke start de hele voorsprong ingeleverd.

Rendement IEX Fonds 40: +0,12% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,10% (ytd)

Aandelen Azië krabbelen er bovenop

China's yuan falls for a third day in a row, but Asia's stocks recover despite trade concerns https://t.co/clmgP2fqxD pic.twitter.com/xw6Jqd9uTq — Bloomberg Markets (@markets) 12 juli 2018

Voor de show?

Maar er zitten ook hogere tarieven op goederen waarin de VS en China onderling helemaal niet handelen. Is er wel een handelsoorlog?

De grootste risico's voor EM-ETF's

Wat zou het rendement van emerging market-ETF's kunnen bedreigen?

Dat is minder leuk

Rijke beleggers zitten op hun centen

Barron's schrijft op wat ze daarmee zouden kunnen doen.

Going down

Wow chart! Prices of base #metals are down almost 14%(!) in just over a month's time. pic.twitter.com/8PlT5z90w9 — jeroen blokland (@jsblokland) 12 juli 2018

Rendementsverdubbeling wealth funds